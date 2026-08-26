Странные черные "яйца" озадачили украинцев: что это за находка и почему она может быть в каждом доме
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Эти насекомые занесены в Красную книгу Украины и Крыма
В Днепре украинка нашла странные черные шарики, которые очень ее озадачили. Оказалось, что это коконы редкого насекомого – осы-сапиги.
Соответствующие фото обнародованы в соцсети Facebook. Следует отметить, что это редкий вид, включенный в Красную книгу Украины и Крыма.
Женщина рассказала, что обнаружила находку на полу в деревянном сарае. На первый взгляд ей показалось, что это яйца неизвестного животного.
"Приветствую. Помогите определить происхождение этих якобы яиц. Нашла в деревянном сарае, прямо на полу. Город Днепр. На ощупь твердая тоненькая оболочка. После фотосессии положила на место. Возможно кто-то подскажет, что это может быть. Спасибо", — написала женщина.
Что пишут в комментариях?
Пользователи практически сразу смогли идентифицировать находку. Оказалось, что это коконы редкой осы.
"Коконы полохрум, читайте сообщения в группе по лат названию";
"Ага, гуогль так и пишет, очень похожи на фотках, почти — один в один";
"Эти яйца кто-то отложил";
"Rolochrum repandum";
"Мы такие находили после вылупления пчелы-плотника", — пишут в комментариях.
Что известно об этом виде?
Сапига-полохрум, или Полохрум арочный (лат. Polochrum repandum) — вид ос-сапиг рода из подсемейства Sapyginae (Sapygidae). Имеет длину тела 15–23 мм. Тело черное с желтыми пятнами на голове и груди и желтыми перевязями на брюшке. Ноги (голени и лапки) желтые, усики желтовато-красные. Крылья с желтоватым затемнением.
Населяют разные биотопы с древесно-кустарниковой растительностью, сады, защитные лесополосы, а также встречается в населенных пунктах. Вид включен в Красную книгу Украины и Красную книгу Крыма. Причиной изменения численности является применение пестицидов для борьбы с вредителями леса, вырубка сухих деревьев, уменьшение количества деревянных сооружений.
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