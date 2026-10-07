Чорна вдова причаїлася просто на подвір'ї: де знайшли найнебезпечнішого павука України (фото)

Чого не варто робити при зустрічі з павуком

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У Карнаухівці Камʼянського району Дніпропетровської області місцеві мешканці виявили каракурта. Павука помітили у приватному секторі під час звичайного прибирання подвір’я. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Каракурт – один із найнебезпечніших павуків в Україні. Його також називають європейською або середземноморською чорною вдовою. Наскільки небезпечний цей вид, де він мешкає, як його розпізнати та як діяти в разі укусу – розповідає "Телеграф".

Каракурта помітили на Дніпропетровщині. Фото: kamenskoe.city

Де в Україні можна зустріти каракурта

Каракурт (Latrodectus tredecimguttatus) належить до родини павуків-тенетників. Традиційно в Україні він оселяється переважно на півдні та південному сході. Цей вид трапляється в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, а також у Криму.

Павук обирає сухі та добре прогріті ділянки: степи, схили, пустирі, узбіччя й місця з високою травою.

Іноді каракурти опиняються біля житла людей – на подвір'ях або поруч із господарськими будівлями.

Коли каракурти найбільш активні

Найчастіше з каракуртом стикаються в теплий період року. Пік активності припадає на липень і серпень, коли тримається суха та спекотна погода.

У цей час самки шукають затишні місця, щоб сплести павутину й відкласти яйця. Тому вони часто ховаються там, де є захист від прямого сонця.

Павутина каракурта

Як виглядає каракурт

Цього павука легко впізнати за зовнішнім виглядом. Самка має темне, майже чорне тіло з червоними або червоно-помаранчевими цятками на черевці. Вона значно більша за самця: довжина її тіла становить приблизно 1–1,5 сантиметра, а разом із лапами павук здається набагато більшим.

Самець та самка каракурта

Що відбувається після укусу

Отрута каракурта вражає нервову систему й здатна викликати стан під назвою латродектизм.

Спершу сам укус може здатися дрібницею. Згодом з'являються сильний біль, м'язові спазми, пітливість, зростає тиск, стає важко дихати, збивається робота серця. У медичних оглядах зафіксовано й рідкісні, проте тяжкі кардіологічні ускладнення.

Сам по собі укус не означає гарантованої смерті. Якщо вчасно потрапити до лікарів, постраждалий у більшості випадків повністю одужує.

Каракурт зазвичай не нападає на людину сам. Павук кусає лише для захисту – якщо його випадково притиснути одягом, взуттям чи рукою.

Що робити при зустрічі з каракуртом

Побачивши каракурта, не чіпайте його руками та не намагайтеся спіймати. Відійдіть і не провокуйте членистоногого.

Якщо павук укусив, не чекайте, доки мине самостійно. Одразу звертайтеся по медичну допомогу або набирайте 103 чи 112 – особливо коли відчуваєте різкий біль, судоми, слабкість, надмірне потовиділення, стискання в грудях чи задишку.

Поки їдуть лікарі, промийте рану водою з милом і прикладіть лід. Потерпілому слід лежати спокійно та якомога менше рухатися.

Накладати джгут, надрізати місце укусу чи припікати його суворо заборонено. Такі дії не знищать отруту, а лише пошкодять шкіру та тканини.

Як повідомляв "Телеграф", із похолоданням членистоногі активніше шукають прихисток від холоду, тому варто завчасно перекрити їм шлях до оселі. Експерти компанії Go Assist зазначають, що насамперед потрібна герметизація потенційних шляхів проникнення через віконні рами та дверні отвори. Разом із закриттям щілин фахівці радять використовувати захист житла цитрусовою шкіркою – цей засіб ефективно відлякує павуків у приміщеннях.