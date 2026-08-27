Одяг смердить навіть після прання: перевірте одну деталь пральної машини

П’ять хвилин — і запах іде

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Пральна машина допомагає швидко справлятися з домашніми справами, але з часом сама може стати джерелом неприємного запаху. Навіть після прання чиста білизна іноді починає пахнути затхлістю, і причина може критися зовсім не в порошку чи кондиціонері. Часто проблема з'являється через вологу та бруд, які накопичуються в одному з найнепомітніших місць — гумовому ущільнювачі дверцят.

Фахівці порталу про домогосподарство Southern Living пояснюють, що саме гумовий ущільнювач (манжета) дверцят найчастіше стає джерелом неприємного запаху.

У гумового ущільнювача безліч складок, і після кожного прання в них залишається трохи води, яка не встигає стекти. Разом із вологою у складках осідають мікрочастинки тканини, дрібне сміття з кишень та залишки засобів для прання. У теплому приміщенні ця суміш перетворюється на ідеальне середовище для плісняви та бактерій, які й дають той самий затхлий запах.

Щоб позбутися проблеми, змішайте столовий оцет із теплою водою в рівних пропорціях. Змочіть ганчірку та ретельно протріть ущільнювач, відгинаючи краї та вичищаючи бруд з усіх складок. Для вузьких місць використовуйте стару зубну щітку.

Якщо запах уже стійкий або помітно плісняву, оцет варто замінити розчином відбілювача. Розведіть 3/4 склянки відбілювача в 4 літрах теплої води. Обробіть розчином манжету, залиште на 5 хвилин, після чого змийте чистою водою. При цьому врахуйте, що оцет і відбілювач у жодному разі не можна змішувати, оскільки разом вони утворюють токсичні пари!

Зображення згенероване ШІ

Після очищення витріть манжету насухо та залиште дверцята прочиненими.

Щоб запобігти появі проблеми, виймайте вологу білизну одразу після прання, не перевищуйте дозування мийного засобу та стежте за тим, щоб ущільнювач не залишався надовго мокрим.

Раніше "Телеграф" розповідав, як без прання освіжити одяг із затхлим запахом.