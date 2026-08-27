Одежда воняет даже после стирки: проверьте одну деталь стиральной машины

Пять минут — и запах уходит

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Стиральная машина помогает быстро справляться с домашними делами, но со временем сама может стать источником неприятного запаха. Даже после стирки чистое белье иногда начинает пахнуть затхлостью, и причина может скрываться вовсе не в порошке или кондиционере. Часто проблема появляется из-за влаги и грязи, которые скапливаются в одном из самых незаметных мест — резиновом уплотнителе дверцы.

Специалисты портала о ведении дома Southern Living объясняют, что именно резиновый уплотнитель (манжета) дверцы чаще всего становится источником неприятного запаха.

У резинового уплотнителя множество складок, и после каждой стирки в них остается немного воды, которая не успевает стечь. Вместе с влагой в складках оседают микрочастицы ткани, мелкий мусор из карманов и остатки средств для стирки. В теплом помещении эта смесь превращается в идеальную среду для плесени и бактерий, которые и дают тот самый затхлый запах.

Чтобы избавиться от проблемы, смешайте столовый уксус с теплой водой в равных пропорциях. Смочите тряпку и тщательно протрите уплотнитель, отгиная края и вычищая грязь из всех складок. Для узких мест используйте старую зубную щетку.

Если запах уже стойкий или заметна плесень, уксус стоит заменить раствором отбеливателя. Разведите 3/4 стакана отбеливателя в 4 литрах теплой воды. Обработайте раствором манжету, оставьте на 5 минут, после чего смойте чистой водой. При этом учтите, что уксус и отбеливатель ни в коем случае нельзя смешивать, так как вместе они образуют токсичные пары!

Изображение сгенерировано ИИ

После очистки вытрите манжету насухо и оставьте дверцу приоткрытой.

Чтобы предотвратить появление проблемы, вынимайте влажное белье сразу после стирки, не превышайте дозировку моющего средства и следите за тем, чтобы уплотнитель не оставался надолго мокрым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как без стирки освежить одежду с затхлым запахом.