Гід із правильного зберігання літнього одягу: як продовжити життя вашим вбранням

Актуальні поради щодо зберігання літнього одягу та взуття перед початком осені

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Зміна сезону — це чудова можливість навести лад серед речей, а не хаотично перекладати їх з місця на місце. Перш ніж відправити легкий гардероб на заслужений відпочинок до наступного сезону, важливо провести ревізію та фільтрацію.

Не варто вивалювати весь вміст полиць на ліжко — дійте поетапно, поділяючи одяг на зрозумілі категорії. Про це повідомляє "Телеграф".

Генеральна ревізія: наводимо порядок у шафі

Правила сортування:

Перехідний фонд: Речі, які використовуватимуть восени (сорочки оверсайз, базові футболки, джинси).

Речі, які використовуватимуть восени (сорочки оверсайз, базові футболки, джинси). На розлучення: Одяг у сумнівному стані (розтягнутий або втратив колір). Йому не місце на сезонному зберіганні краще відправити його на благодійність.

Одяг у сумнівному стані (розтягнутий або втратив колір). Йому не місце на сезонному зберіганні краще відправити його на благодійність. На сезонний відпочинок: Чисто літні легкі сарафани, шорти, топи та відкрите взуття, які йдуть на довгострокове зберігання.

Правильне прання: підготовка до зберігання

Одне з головних правил успішного зберігання — ніколи не прибирати в коробки та чохли ношений одяг, навіть якщо ви одягли його лише один раз. Мікрочастинки поту, пилу, шкірного жиру та парфуму за кілька місяців консервації окислюються, залишаючи жовті плями та залучаючи небажаних гостей.

Делікатний догляд: Періть літні речі за інструкцією на бирках. Використовуйте м’які рідкі гелі замість агресивних порошків, які забиваються у волокна тканини. Відмова від крохмалю: Не використовуйте крохмаль та сильні віддушки перед упаковкою. Привабливий запах хімії з часом може стати різким, а крохмаль приваблює комах. Повна просушення: Переконайтеся, що кожна річ висохла на 100%. Найменша волога всередині герметичного пакета стане причиною затхлості та появи цвілі.

Догляд за літнім взуттям

Сандалії, еспадрилі, кеди та босоніжки вимагають не меншої уваги перед відряджанням на заслужену відпустку. Залишати їх брудними після літніх прогулянок – надійний спосіб зіпсувати матеріали.

Ретельно вимийте підошву, видаліть камінчики, що застрягли, і пил.

Шкіряні та текстильні моделі очистіть спеціалізованими засобами, дайте їм повністю висохнути за кімнатної температури (тримайте їх якомога далі від прямих сонячних променів).

Набийте взуття спеціальними формоутримувачами або чистим папером, щоб шкіра не деформувалася та не вкрилася заломами.

Упакуйте кожну пару в індивідуальні текстильні мішечки або оригінальні коробки, попередньо поклавши всередину пакетики з силікагелем.

Стратегія зберігання: матеріали та захист

Забудьте про дешеві поліетиленові пакети, в яких тканина "задихається" та накопичує конденсат. Для зберігання одягу вибирайте матеріали, що дихають.

Найкращі рішення для порядку:

Використовуйте тканинні чохли для костюмів та суконь, а також щільні картонні коробки або текстильні органайзери з кришками. Вакуумні пакети можна застосовувати тільки для об’ємних речей із синтетики (наприклад, спортивних курток), але в жодному разі не для натурального шовку, вовни або структурованих виробів.

Захист від молі

Забудьте про різкі хімічні аерозолі. Сучасні екологічні рішення пропонують натуральні та приємні варіанти: саше з сухою лавандою, бруски або вішалки з кедра, а також мішечки з ялицею та розмарином. Вони надійно захищають текстиль та залишають легкий природний аромат свіжості.

Літній одяг та взуття йде у відпустку/Інфографіка ШІ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що покласти в шафу, щоб позбавитися неприємного запаху одягу. Цей німецький спосіб відзначили у мережі.