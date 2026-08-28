Магнит, скрепка или клей: три рабочих способа вытащить сломанный ключ из замка

Простые способы решить проблему без помощи слесаря

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Ключ в замке двери, машины или обычного рабочего шкафчика может сломаться в любой момент. Кажется, что в такой ситуации без помощи слесаря не обойтись, но в большинстве случаев извлечь застрявший обломок можно самостоятельно за считанные минуты.

Как пишет чешское издание Český kutil, для этого достаточно иметь под рукой одну из вещей — магнит, скрепку или клей для металла.

Почему ключи ломаются

Чаще всего ломаются ключи из мягких металлов вроде латуни или никеля. Со временем они истончаются и легче поддаются излому. Свою роль играет и обычный износ, особенно если замок годами не смазывают — тогда ключ проворачивается туже, застревает в цилиндре и в какой-то момент просто не выдерживает нагрузки при попытке его вытащить. Ускоряют процесс грязь и коррозия внутри механизма, а также использование ключа не по назначению.

Как вытащить обломок ключа из замка

Если края обломка видны возле края скважины, на помощь придет сильный магнит. Приложите магнит к замочной скважине и плавно подвигайте им из стороны в сторону. Если ключ сделан из железа или содержит стальные элементы, магнит захватит его и вытянет наружу. Этот способ работает только с деталями из железа, но считается одним из самых надежных, и его рекомендуют даже профессиональные мастера.

Изображение сгенерировано ИИ

Если обломок засел чуть глубже, возьмите обычную металлическую скрепку или запасной ключ:

Скрепку слегка распрямите, вставьте в щель параллельно обломку, зацепите его за зубчик и потяните на себя.

Если с обратной стороны двери есть доступ (например, в межкомнатной двери), аккуратно подтолкните оставшуюся часть другим ключом или тонкой проволокой.

Еще один вариант — клей. Нанесите минимальную каплю суперклея или клея "холодная сварка" на ровный торец оставшейся в руках части ключа. Прижмите ее к обломку внутри замка на несколько секунд. Как только клей схватится, плавно вытяните весь ключ. Клея должно быть совсем немного, иначе он попадет на штифты самого цилиндра, и замок придется выкинуть. Этот метод не рекомендуется использовать для сложных замков зажигания автомобилей.