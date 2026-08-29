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Кар’єрний ривок та море енергії: 5 знаків Зодіаку, для яких вересень стане доленосним

Автор
Валерія Куценко
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Автор
Кому пощастить на початку осені
Кому пощастить на початку осені. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Новий сезон – нові можливості. Таро підказує, кому слід використовувати цей період на максимум

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Для багатьох вересень традиційно асоціюється зі змінами — ще зі шкільних часів звикаєш, що саме цього місяця починається новий етап. І завжди хочеться, щоб ці зміни були на краще.

Як каже розклад за картами Таро від "Телеграфа", вдалим вересень цього року стане одразу для 5 знаків Зодіаку.

Рак — Королева жезлів

Королева жезлів обіцяє масу енергії для досягнення успіхів. Вам не доведеться йти напролом або самостверджуватись — оточуючі самі до вас тягнуться, а цілі досягатимуться. Головне — вірте у свій успіх, зберігайте оптимізм та дійте.

Діва — Маг

У вересні ви впевнено триматимете баланс і отримаєте всі ресурси для досягнення цілей. Зараз гарний час, щоб розпочинати нові проекти та ініціативи: у вас уже достатньо знань для успіху, все залежить лише від вашого вибору.

Стрілець — Сила

Одна з моїх улюблених карток у колоді, і її назва говорить сама за себе. У вересні ви будете сповнені сил для досягнення бажаного, і жодні перешкоди не стануть вам на заваді. Використовуйте цей час на максимум.

Водолій — Туз жезлів

Ця карта обіцяє справжній приплив натхнення. Ви будете сповнені ідей та енергії для їх реалізації – головне, не бійтеся ризикувати та брати на себе відповідальність.

Риби — Король жезлів

Вересень стане вам вікном можливостей, щоб зробити кар’єрний ривок, зміцнити авторитет, досягти цілей і втілити ідеї. Не соромтеся і вривайтеся у цю осінь, але не перестарайтеся з тиском на оточуючих.

Теги:
#Прогноз Таро #Гороскоп