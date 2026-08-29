Карьерный рывок и море энергии: 5 знаков Зодиака, для которых сентябрь станет судьбоносным

Новый сезон – новые возможности. Расклад Таро подсказывает, кому следует использовать этот период на максимум

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Для многих сентябрь традиционно ассоциируется с переменами — еще со школьных времен привыкаешь, что именно в этом месяце начинается новый этап. И всегда хочется, чтобы эти перемены были к лучшему.

Как говорит расклад по картам Таро от "Телеграфа", удачным сентябрь в этом году станет сразу для 5 знаков Зодиака.

Рак — Королева жезлов

Королева жезлов обещает массу энергии для достижения успехов. Вам не придется идти напролом или самоутверждаться — окружающие сами будут к вам тянуться, а цели достигаться. Главное — верьте в свой успех, сохраняйте оптимизм и действуйте.

Дева — Маг

В сентябре вы будете уверенно держать баланс и получите все ресурсы для достижения целей. Сейчас хорошее время, чтобы начинать новые проекты и инициативы: у вас уже достаточно знаний для успеха, все зависит только от вашего выбора.

Стрелец — Сила

Одна из моих любимых карт в колоде, и ее название говорит само за себя. В сентябре вы будете полны сил для достижения желаемого, и любые помехи будут вам нипочём. Используйте это время по максимуму.

Водолей — Туз жезлов

Эта карта обещает настоящий прилив вдохновения. Вы будете полны идей и энергии для их реализации — главное, не бойтесь рисковать и брать на себя ответственность.

Рыбы — Король жезлов

Сентябрь станет для вас окном возможностей, чтобы сделать карьерный рывок, укрепить авторитет, достичь целей и воплотить идеи. Не стесняйтесь и врывайтесь в эту осень, но не переусердствуйте с давлением на окружающих.