Ноутбук, телевізор і маленька кухня: чому ми перестали їсти за столом

Як змінилися звички харчування вдома

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Обідній стіл поступово втрачає статус єдиного місця для прийому їжі. Люди снідають із телефоном у руках, обідають за ноутбуком, а ввечері часто переносять тарілку на диван і вмикають серіал.

Водночас відмова від великого столу не обов'язково означає відмову від спільних прийомів їжі. "Телеграф" розповість, чому кухня змінюється і які компактні рішення можуть прийти на зміну традиційному столу.

Їжа більше не прив'язана до одного місця

Дослідження повсякденної харчової поведінки показують, що люди їдять далеко не завжди там, де для цього традиційно призначене місце.

Дослідження, опубліковане у Frontiers in Nutrition, показало, що люди часто їдять не лише за столом. У спостереженні за 25 дорослими прийоми їжі з використанням екрана фіксували у 48,1% сніданків, 42,2% обідів та 50% вечерь.

Вечеря також часто була індивідуальною: у 74,3% випадків учасники їли наодинці. Майже 28% вечерь проходили у вітальні, а 44,8% прийомів їжі відбувалися у кількох різних місцях.

Це важливий момент: сучасна людина все частіше адаптує місце прийому їжі під свій спосіб життя, а не навпаки.

Люди їдять не лише за столом. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Ноутбук поступово зайняв місце на обідньому столі

Окрема причина — робота з дому.

Коли робоче місце знаходиться у квартирі, межа між роботою та побутом стає менш помітною. Обід уже не обов'язково означає перерву, під час якої людина залишає робоче місце.

Показове дослідження домашньої роботи, проведене після масового переходу на дистанційний формат, показало: 40,9% опитаних використовували саме обідній стіл як робоче місце. Ще 32,8% працювали у вітальні.

Виходить парадоксальна ситуація: стіл нікуди не зник — просто він перестав бути виключно обіднім.

На ньому працюють, навчаються, оплачують рахунки, сортують покупки, а вже потім там же їдять.

Через це для багатьох людей набагато природніше залишитися на дивані з ноутбуком або перенести туди вечерю, ніж повертати кухні роль окремого "місця для їжі".

Телефон і телевізор стали частиною прийому їжі

Ще одна зміна — постійна присутність екранів.

Смартфон лежить поруч із тарілкою, телевізор працює на фоні, а ноутбук може залишатися відкритим навіть під час обіду.

Однак дослідження показують, що коли людина відволікається на екран під час прийому їжі, вона може гірше контролювати, скільки з'їла.

Справа не в тому, що їсти на дивані шкідливо. Проблема радше в тому, що серіал, телефон чи робочі повідомлення можуть відволікати від самої їжі — і людина гірше помічає, коли вже наїлася.

Чи справді обідній стіл стає непотрібним?

Якщо раніше стіл був обов'язковим центром кухні, то сьогодні він має конкурувати з робочою зоною, кухонним островом, барною стійкою та навіть диваном.

Особливо це помітно у невеликих квартирах, де кожен квадратний метр має кілька функцій.

Тому питання часто звучить не як "потрібен чи не потрібен стіл", а як "скільки місця я готовий віддати під нього?"

Чим замінити великий обідній стіл

Якщо повноцінний стіл займає занадто багато місця, є кілька практичних варіантів.

Відкидний стіл

Стільницю кріплять до стіни, а після їжі її можна скласти. Це один із найпростіших варіантів для вузької кухні, оскільки стіл не займає постійне місце.

Вузька барна стійка

Її можна встановити вздовж стіни або як продовження кухонної стільниці. Такий варіант фактично поєднує робочу та обідню поверхні.

Півострів замість окремого столу

Якщо кухня дозволяє, частину кухонного гарнітура можна продовжити стільницею, під яку засовуються стільці. У результаті не потрібні ні окремий стіл, ні додатковий прохід між меблями.

Вузький консольний стіл

Консоль може виконувати роль робочого місця протягом дня, а під час їжі — перетворюватися на невелику обідню зону. Для маленької квартири це компроміс між функціональністю та економією простору.

Стіл-трансформер

У складеному вигляді він займає мінімум місця, а під час приходу гостей розкладається до повноцінного обіднього столу.

Кухонна лавка або банкетка

Якщо проблема не стільки у ширині столу, скільки у місці для стільців, можна використати лавку вздовж стіни. Дизайнери також рекомендують вбудовані банкетки для невеликих кухонь: під сидіннями можна організувати додаткове зберігання.

Чим замінити обідній стіл. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Традиційний обідній стіл справді перестав бути єдиним варіантом. Але це не означає, що він втратив сенс.

У невеликій квартирі його функції може виконувати компактна стільниця, кухонний півострів або складна конструкція біля стіни.

А головна зміна відбувається не з меблями, а з побутом: їжа більше не прив'язана до конкретного предмета в квартирі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі з 70-х та 80-х знову входять у моду.