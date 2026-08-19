Металеві полиці для ванної відходять у минуле: чим їх замінюють

Стильні та практичні альтернативи

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Прибирання у ванній кімнаті часто перетворюється на складне випробування через звичні металеві полиці на гвинтах. З часом вони іржавіють, і ще під ними накопичується вапняний наліт.

Сучасні дизайнери пропонують практичні та красиві рішення цієї проблеми. Для реалізації деяких ідей навіть не доведеться свердлити стіни, що особливо зручно для орендованого житла.

Чим замінити металеву полицю у ванній

Металеву полицю можна замінити дерев'яною. Полицю можна просто повісити на рейку, мотузку або карниз без використання дриля. Вода стікає жолобками, не затримуючись на поверхні, що запобігає утворенню нальоту.

Дерев’яна полиця у ванній кімнаті. Фото: Pinterest

Ще один варіант — настінні тримачі. Кожен флакон шампуню чи гелю кріпиться окремо за допомогою невеликих кронштейнів на клейких подушечках. Будь-яку пляшечку легко зняти, щоб швидко протерти стіну за нею. Жодних кутів, підставок і накопичення бруду.

Настінні тримачі. Фото згенероване ШІ

Вбудована ніша в кахлі. Цей варіант підійде для тих, хто робить ремонт у ванній. Ніша просто в стіні стане найнадійнішим довгостроковим вкладенням. Таке рішення виглядає стильно та монолітно. У ніші немає гвинтів, металевих рам і гострих країв, і вона легко миється.

Ніша для косметики у ванній кімнаті. Фото згенероване ШІ

Щоб зробити ванну кімнату красивою та зручною, зовсім не обов'язково миритися з іржею та зайвими отворами в стіні. Альтернативні рішення допомагають швидко підтримувати порядок і виглядають значно сучасніше.