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В ідеально чистому житлі не буває цих речей: перевірте свою квартиру

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Прибирання
Прибирання. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Є п’ять предметів, які псують все враження від інтер’єру

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Багато хто проводить за прибиранням довгі години, але житло все одно не виглядає бездоганно. Фахівці клінінгових служб кажуть, що секрет ідеального простору полягає не в нескінченному натиранні підлоги, а у відсутності дрібних подразників, які створюють візуальний шум.

Спостереження організаторів простору про те, які саме деталі видають безлад навіть у прибраній квартирі, опублікувало видання Southern Living.

Відчуття хаосу та неохайності насамперед створює скупчення дрібних предметів на відкритих поверхнях. Навіть якщо в кімнаті вимита підлога та витертий пил, хаотично розкиданий папір і одяг на стільцях сприймаються як безлад, перекреслюючи всі зусилля з прибирання.

Щоб інтер’єр виглядав свіжим і доглянутим, експерти з прибирання радять позбутися п’яти звичок:

  • Чеки, листи та ключі не повинні лежати стопками на комоді. Виділіть для них закриту висувну шухляду або спеціальний органайзер.
  • Штани та светри на спинках крісел миттєво створюють враження неохайності. Привчіть себе прибирати речі до шафи перед сном.
  • Розкидане взуття псує враження на вході до квартири. Використовуйте взуттєвниці, а сезонні пари зберігайте в гардеробній.
  • Ганчірки, швабри та засоби для чищення в кутках кімнат зводять нанівець увесь ефект від клінінгу. Їх краще зберігати в закритих шафах.
  • Завалені дрібними сувенірами та прикрасами полиці лише збирають пил і ускладнюють прибирання. В охайних інтер'єрах кожен предмет на видноті вибраний усвідомлено й має своє призначення.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо ганчірки для збирання роблять різних кольорів.

Теги:
#Прибирання #Лайфхак