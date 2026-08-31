В ідеально чистому житлі не буває цих речей: перевірте свою квартиру

Є п’ять предметів, які псують все враження від інтер’єру

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Багато хто проводить за прибиранням довгі години, але житло все одно не виглядає бездоганно. Фахівці клінінгових служб кажуть, що секрет ідеального простору полягає не в нескінченному натиранні підлоги, а у відсутності дрібних подразників, які створюють візуальний шум.

Спостереження організаторів простору про те, які саме деталі видають безлад навіть у прибраній квартирі, опублікувало видання Southern Living.

Відчуття хаосу та неохайності насамперед створює скупчення дрібних предметів на відкритих поверхнях. Навіть якщо в кімнаті вимита підлога та витертий пил, хаотично розкиданий папір і одяг на стільцях сприймаються як безлад, перекреслюючи всі зусилля з прибирання.

Щоб інтер’єр виглядав свіжим і доглянутим, експерти з прибирання радять позбутися п’яти звичок:

Чеки, листи та ключі не повинні лежати стопками на комоді. Виділіть для них закриту висувну шухляду або спеціальний органайзер.

Штани та светри на спинках крісел миттєво створюють враження неохайності. Привчіть себе прибирати речі до шафи перед сном.

Розкидане взуття псує враження на вході до квартири. Використовуйте взуттєвниці, а сезонні пари зберігайте в гардеробній.

Ганчірки, швабри та засоби для чищення в кутках кімнат зводять нанівець увесь ефект від клінінгу. Їх краще зберігати в закритих шафах.

Завалені дрібними сувенірами та прикрасами полиці лише збирають пил і ускладнюють прибирання. В охайних інтер'єрах кожен предмет на видноті вибраний усвідомлено й має своє призначення.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо ганчірки для збирання роблять різних кольорів.