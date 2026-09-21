Вініл замість ламінату та літаюча стеля: головні тренди й антитренди в ремонті житла

Що зараз актуально і скільки коштує робота

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Юрій понад три десятки років займається ремонтами промислових і житлових приміщень, але зробити гарний ремонт у власній квартирі ніяк не спроможеться. Каже, це довго й дуууже дорого. Тому на запитання "Телеграфу", що він як професіонал порадив би людині, яка щойно купила квартиру в новобудові й збирається робити свій перший у житті ремонт, 57-річний Юрій, не задумуючись, відповів:

— Моя порада: купуйте квартиру з ремонтом! Бо в новобудовах житло здається зазвичай без штукатурки й підлоги. Тому в нього доведеться вкласти ще стільки ж, за скільки воно було придбане.

Що більша плитка, то модніша

Ми розмовляємо з майстром на його робочому місці — в трикімнатній квартирі у центрі Полтави, де ремонт іде до завершення, й він наочно демонструє мені сучасні тренди.

— Гіпсокартон, яким раніше вирівнювали стіни й стелі, — пройдений етап. Хіба вже надто вони криві, тоді ним зашивають поверхні. Переважно ж штукатурять і шпаклюють.

Багаторівневі гіпсокартонні стелі теж уже в минулому. Зараз практично всі роблять натяжні, які наповнюють шумоізоляційними матеріалами, щоб сусідів зверху не було чути.

Писк моди — літаючі (або плаваючі) стелі з прихованою світлодіодною стрічкою у натяжному чи підвісному полотні. Завдяки такому підсвічуванню створюється враження, ніби стеля ширяє в повітрі. Це сучасне дизайнерське рішення, у якому конструкція стелі візуально відокремлена від стін. Приховане контурне світло робить кімнату вищою та просторішою.

Контурне підсвічування стелі

Ламінат чи паркет також не актуальні. Тільки вінілове покриття! Воно тонке, гнучке й довговічне. З ним підлога виходить ідеально рівною. Цей сучасний багатошаровий матеріал на основі полівінілхлориду (ПВХ) використовується також для облицювання стін. Він не стирається, його неможливо подряпати. Не боїться вологи. На відміну від кахлів, якими раніше зазвичай викладали підлоги, вініл теплий на дотик і тихий під час ходьби. Якісні покриття мають антистатичні властивості й не збирають пилу, що важливо для алергіків.

Вінілова підлога

— До речі, як позбутися скрипу ламінату?

— Достатньо бризнути у проблемному місці аерозольним препаратом WD-40.

— Ідемо далі. На кухні бачу дуже великого розміру плитку. Це тепер так модно?

— Зараз переважно кладуть плитку саме таких розмірів. Тут висота 120 і ширина 60 сантиметрів. Дехто навіть більші замовляє: 180х90, а то й 250х90. Але для укладання такої габаритної плитки слід шукати фахівців, бо там багато нюансів.

Великоформатна плитка на кухні

— Яка ціна такої габаритної облицювальної плитки?

— Приблизно 1500 гривень за квадратний метр.

Сучасний дизайн кухні

Підвісні унітази й телескопічні лиштви

— Перемістімось у ванну кімнату. Які сучасні технології тут застосовано?

— Насамперед, закриті лічильники води. Завдяки прихованим люкам, замаскованим під плитку, вони невидимі, але легко відчиняються, забезпечуючи доступ до комунікацій. Вони бувають розпашні, на магнітах, як у конкретному випадку, так і зсувні, якщо простір обмежений, або знімні (дверцята повністю виймаються). Це найпопулярніше рішення в сучасному дизайні.

Я запропонував господарці зробити дві такі ж потайні ніші й на закладеній плиткою передній частині ванни. Одна — на випадок протікання, щоб сантехнік міг добратися до труб, інша — для зберігання побутових речей.

Потайна ніша у ванній кімнаті

Закриті потайні ніші у ванній кімнаті, великогабаритна плитка на підлозі

— Що цікавого в туалеті?

— Тут буде установлений підвісний унітаз. Його головна перевага — сучасний дизайн, економія простору та максимальна зручність під час прибирання.

Підвісний унітаз

— Про які ще тренди в сучасному ремонті ви розкажете на прикладі цього конкретного об'єкта?

— Зверніть увагу на дверні лиштви (наличники). Вони називаються телескопічні й уставляються у паз дверної коробки, а не кріпляться до короба. Виглядають досить естетично, до того ж можуть приховувати нерівності стін. Але цій технології вже років десять.

Телескопічні лиштви на міжкімнтні двері

Оригінально виглядають карнизи, вмонтовані в натяжну стелю. Це сучасне рішення, яке створює ефект штор, що спадають "з нізвідки".

Карниз прихованого монтажу

Також у стелю на балконі вмонтований блок для кріплення системи сушіння білизни.

Дизайнер — це головний біль для майстра

— А загалом зараз про все можна дізнатися в інтернеті. Що сподобалось, що по кишені, те й замовляють, — продовжує Юрій. — Тут кожен собі хазяїн-барин.

— Краще найняти дизайнера чи це даремно викинуті гроші?

— За великим рахунком, дарма викинуті гроші. Дизайнерські послуги коштують щонайменше тисяч дванадцять. Ну якщо замовник не економить ні на чому, тоді будь ласка. Але трапляється, дизайнер такого намалює, що мама не горюй. Усе гарно на картинці виглядає, а будівельники за голови хапаються й думають, як його зробити. У мене був випадок, що по дизайнерському проєкту не вистачило матеріалів, бо в ньому розміри не ті були вказані.

Зазвичай досвідчені майстри самі пропонують оригінальні рішення.

— Наприклад?

— Ну ось хоча б широка стільниця замість стандартного підвіконня у дитячій спальні. Її можна використовувати і як стіл, і навіть як ліжко. Це економить місце у невеликій кімнаті. Це моє особисте рішення.

І підвіконня, і стіл - оригінальне рішення для малої кімнати

А тісний балкон я запропонував господарці розширити, встановивши знизу спеціальний каркас. Ще замість декоративної шпаклівки стін обшив їх ламінатом. На другому балконі використав як обшивку не звичайний пластик, а потовщений і жорсткий.

Розширений балкон

— Шпалери не виходять з моди?

— Нерідко замовники комбінують їх з фарбованими стінами чи навіть намальованими картинами. Популярні шпалери як класичні, так і античного стилю. Під дерево, камінь, мармур, грубий рельєф тканини. Теплі кольори: беж, пісочний, оливковий, коричневий, сірий. З великими рослинними принтами, листям пальм та квітковими мотивами, з матовими поверхнями, на які нанесені "золоті", "срібні" чи "мідні" елементи, які мерехтять на світлі. Актуальні геометрія та мінімалізм.

— Чи часто клієнти замовляють смартсистеми й використовують екологічно чисті матеріали?

— Хіба що одиниці, бо це дуже дорого. Так, розумні системи, за деякими даними, автоматично керуючи побутовими процесами, зменшують витрати на опалення до 25% й на 15–30% на електроенергію. Однак вони складні в обслуговуванні.

— Новітні технології й матеріали пришвидшують процес ремонтних робіт?

— Навпаки, затягують і здорожчують.

Розрахувати бюджет ремонту неможливо

— Як правильно розрахувати бюджет і не вийти за його межі?

— Ніяк! Це з розряду фантастики. Ремонт завжди виливається в більшу суму, аніж планується попередньо. Найчастіше бракує матеріалів. Розрахуєш, що піде, скажімо, 10 мішків шпаклювальної суміші, а йде 15, бо стіни криві, їх треба вирівнювати.

— Як замовнику обрати надійну бригаду ремонтників і розпізнати професіоналів ще на першому етапі, під час співбесіди чи складання кошторису?

— Я радив би довіряти "сарафанному радіо". Хороших майстрів завжди рекомендують. Якість їхньої роботи завжди видно.

А щодо об’яв на рекламних сайтах, там як повезе.

Професіонала від профана, який може напартачити, важко одразу відрізнити. Є такі, що гарно говорять, обіцяють зробити все швидко й дешево, а насправді все роблять сяк-так. Тому через рік плитка відпадає чи ванна тече. Тож тільки в ході роботи можна побачити, кого ви найняли, або вже навіть після розрахунку.

Зараз узагалі дефіцит будівельників — практично всі на фронті або вже загинули. Мої знайомі, наприклад, які мають бронь, займаються ремонтами після роботи.

— Через це й ціни такі шалені?

— Певною мірою, так. А ще через складність робіт. Скажімо, замовляють підрізування кахлів під 45 градусів, щоб зовнішній кут, що утворюється при стику, виглядав монолітним. Тоді не потрібні накладні пластикові чи металеві куточки. Це базовий стандарт сучасного ремонту у санвузлах, душових зонах, на віконних відкосах. І це коштує дорого, бо робота непроста.

Плитку ріжуть під 45 градусів, щоб зовнішній кут виглядав монолітним

Або роблять полички з кахлів у ваннах. Їхня вартість від 1,5 до 3 тисяч гривень. У мене йде на цю, здавалося б, дріб’язкову роботу два дні. Враховується також ціна інструментів. Я використовую для цього, наприклад, гравер, що коштує 12 тисяч гривень, і диск за півтори тисячі.

Великоформатна плитка у ванній кімнаті та полички з кахлів

— Зорієнтуйте трохи щодо цін, до речі.

— Орієнтовна вартість натяжної стелі в Полтаві становить 340—1000 гривень за квадратний метр, укладання габаритної плитки розміром 60 х 60 — від 750.

— Яким було найдорожче ваше замовлення і скільки часу ви на нього витратили?

— Це був новий чотириповерховий приватний будинок в одному з колишніх райцентрів області. Я там з напарниками, які мінялись, п’ять років з перервами працював.

А в одній квартирі у Полтаві ставили великі дзеркала на стіни й укладали штучний камінь під душову кабіну.

Штучний камінь для душової кабіни

Підсвітку в плінтусах і в натяжній стелі таку придумали, що такої ніде нема. Вона грає світлом під музику…

Фото автора, надані майстром та з відкритих джерел