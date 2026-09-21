Зеленський вирушив до Трампа: 4 сценарії доленосної зустрічі

Нью-Йорк може стати точкою зміни дипломатичної динаміки, але не обов’язково точкою завершення війни

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У понеділок, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський вирушив до США. Там він проведе переговори з головою Білого дому Дональдом Трампом.

Глава держави вилетів із Румунії до Ірландії, де його літак дозаправиться. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Літак президента вилетів у бік США (з традиційною дозаправкою в Ірландії). Я так розумію, буде засідання ООН у Нью-Йорку цього тижня", — написав парламентар.

Залізняк опублікував частину маршруту Зеленського/Фото: t.me/yzheleznyak

Зазначимо, що Зеленський ще 20 вересня анонсував зустріч із Трампом у Нью-Йорку. За словами президента України, "вона може багато чого змінити".

Чи змінить зустріч Зеленського з Трампом щось для України?

На думку штучного інтелекту ChatGPT, Нью-Йорк може стати точкою зміни дипломатичної динаміки, але не обов’язково точкою завершення війни. Найбільш показовий сценарій — не "Трамп домовився про мир", а поява конкретного проміжного пакета: обмежене перемир'я + переговори + американські гарантії/тиск + наступні зустрічі.

ШІ наголошує, що президента Росії Володимира Путіна в Нью-Йорку не буде — від РФ виступить глава МЗС Сергій Лавров. Тому Зеленський фактично говоритиме напряму з американським президентом, тоді як російська сторона залишиться за межами цієї конкретної зустрічі.

ChatGPT вважає, що в США Україна та РФ можуть досягти конкретної домовленості про часткове перемир’я. Ймовірно, може йтися про енергетику, море, окремі типи ударів і початок ширшого переговорного процесу. Нейромережа оцінила ймовірність такого сценарію у 35%. Інші варіанти менш ймовірні:

Політичний прорив без перемир’я (30%) : Трамп та Зеленський узгодять дипломатію, але бої продовжуватимуться.

: Трамп та Зеленський узгодять дипломатію, але бої продовжуватимуться. Тиск США на обидві сторони (20%) : Вашингтон вимагатиме поступок від Києва та Москви й розширить санкції.

: Вашингтон вимагатиме поступок від Києва та Москви й розширить санкції. Без відчутних результатів (15%): Зустріч відбудеться, але сторони залишаться на своїх позиціях.

Штучний розум додав, що реальний результат переговорів слід оцінювати за п’ятьма практичними показниками:

ППО. Чи отримає Україна нові домовленості щодо Patriot та інших систем. Зброя. Чи буде узгоджено новий пакет військової допомоги. Санкції. Чи Вашингтон реально використовуватиме новий санкційний інструментарій проти РФ. Перемир’я. Чи з’явиться конкретний механізм контролю над припиненням ударів. Наступна зустріч. Найважливіший маркер — чи домовляться про наступний раунд переговорів та потенційний тристоронній формат США–Україна–РФ.

Трампу готують імпічмент?

Нагадаємо, Трамп у вересні 2026 року підписав закон про масштабні санкції проти Росії, за який тривалий час ратував один із його авторів, покійний сенатор Ліндсі Грем. До цього він отримав схвалення обох палат Конгресу США.