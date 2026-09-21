Готується до пенсії подалі від війни? Мер Дніпра Філатов купив будиночок майже на кордоні (карта)

Нова власність градоначальника знаходиться серед гірських пейзажів та лісів

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Мер міста Дніпро Борис Філатов нещодавно отримав нову нерухомість — житловий будиночок, розташований практично біля кордону з Румунією, а також земельну ділянку в тому ж населеному пункті.

Відповідні дані було внесено до вже готової декларації міського голови 4 вересня 2026 року. Згідно з документом, право власності на житло та ділянку Філатів отримав 28 серпня поточного року.

Йдеться про невеликий будиночок площею 27,2 кв.м та земельну ділянку площею 14 соток. Вартість будиночка – 400 тисяч гривень, а землі – 470 тисяч гривень. Загальна сума угоди — 870 тисяч гривень.

Скріншот із декларації Бориса Філатова/"Телеграф"

Обидва знаходяться у селі Долишній Шепіт Чернівецької області. Це буквально у Карпатах, серед гір та лісів. Зовсім поруч, за сотні метрів, розташований кордон. Чернівецька область вважається однією із відносно спокійних під час війни. На відміну від Києва та області чи прифронтових міст, тут немає постійних обстрілів. Однак російські повітряні атаки час від часу зачіпають цю галузь.

Це єдине в Українських Карпатах село, безпосередньо з якого ведуть шляхи на п'ять поблизьких перевалів — Шурдин, Садів, Чимирнар, Фальків та Мочерка. Неподалік від села розташовані пам'ятки природи: "Лісничка", "Чемернарський Гук" і "Чемернарський Нижній Гук", а також ентомологічний заказник "Чарівне крильце". На південний схід від села — заповідне урочище "Чемернарське".

Як виглядає село Долишній Шепіт

Які ціни в Долишньому Шепоті

"Телеграф" знайшов кілька доступних пропозицій про продаж у цьому селі.

На OLХ були виставлені оголошення з продажу садиби Долишній Шепот. Вартість — $90 000 (4 млн гривень).

Продаж садиби в Долишньому Шепоті/ОЛХ

У Долишньому Шепоті також виставили на продаж земельну ділянку площею 15 соток. В оголошенні вказано ціну 850 доларів — близько 38 тисяч гривень. Але вартість позначена як договірна. За словами продавця, ця ділянка підходить під забудову, має окремий заїзд та доступ до води.

Продаж земельної ділянки в Долишньому Шепоті/ОЛХ

У сусідніх карпатських населених пунктах Вижницького району є набагато доступніші за ціною варіанти житла: наприклад, 165 м² у Путилі — близько 445 тис. грн., 120 м² у Селятині — близько 670 тис. грн., 51 м² у Берегометі — близько 512 тис. грн.

Борис Філатов — що про нього відомо

Борис Альбертович Філатов — мер Дніпро з 2015 року, який неодноразово потрапляв у скандали через своє кохання до різких коментарів у соцмережах. Заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації з питань внутрішньої політики (з березня по листопад 2014 року), народний депутат України VIII скликання у 2014-2015 роках.

Народився 7 березня 1972 року у місті Дніпро.

1993 року закінчив з відзнакою Дніпропетровський державний університет за двома спеціальностями одночасно: "історія та суспільствознавство" та "правознавство".

1997 року захистив кандидатську дисертацію в Одеській національній юридичній академії за спеціальністю "Теорія права. Філософія права", ставши наймолодшим на той момент в Україні кандидатом юридичних наук.

Борис Філатов. Фото: Facebook/ Borys Filatov

Починав кар’єру з роботи юрисконсультом на підприємствах різної форми власності. Згодом викладав цивільне право в Академії митної служби України.

У 2000 році отримав свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю та відкрив свій бізнес. Борис Філатов брав участь у низці резонансних судових справ, у тому числі пов’язаних із інтересами олігарха Ігоря Коломойського.

Адвокатський бізнес Бориса Філатова успішно та активно розвивався. Загалом за п’ять років роботи адвокатом йому вдалося офіційно стати доларовим мільйонером.

У 2005 році Борис Філатов відійшов від активної адвокатської діяльності та захопився журналістикою. З 2005 по 2010 рік він був автором та ведучим телепрограми "Губернські хроніки" на регіональному "9 каналі".

Борис Філатов. Фото: Facebook/ Borys Filatov

У 2010 році Філатов пішов із "9 каналу" і почав вести передачу "Губернські прогнози" вже в ефірі "51 каналу".

Варто зазначити, що Філатов є автором низки фільмів-хронік про подорожі, які розкривають проблеми воєн, розповідають про наслідки громадянської війни в Югославії, етнічні стереотипи, демонструють життя української діаспори в Канаді і не тільки.

Борис Філатов регулярно публікувався у регіональних та центральних виданнях, вів авторську колонку на сайті "Обозреватель".

У березні 2014 року призначений заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації з питань внутрішньої політики.

Борис Філатов. Фото: Facebook/ Borys Filatov

З листопада 2014 року – народний депутат Верховної Ради України VIII скликання, позафракційний.

На місцевих виборах восени 2015 року Бориса Філатова було обрано мером Дніпропетровська (зараз — Дніпро). Восени 2020 року його було переобрано на посаду міського голови.

5 лютого 2024 року включений до російського реєстру "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де живе Порошенко та як виглядає його особняк під Києвом.