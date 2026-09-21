Не цього року точно? Які прогнози дають на дату закінчення війни в Україні

Найближчі місяці учасники оцінюють обережно

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На популярній платформі Polymarket, де можна зробити ставки на різні події, оцінюють строки можливого припинення вогню в Україні. Виходячи з результатів, до кінця поточного року шанси дуже малі.

Телеграф проаналізував ставки на сайті і в цьому матеріалі розповідає, яку дату найбільше розраховують учасники ринку. Зазначимо, що є 15 основних дат, на які ставлять.

Зважаючи на актуальні котирування, учасники не вірять у договір про припинення вогню між Росією та Україною до кінця жовтня поточного року. Імовірність – лише 7%. До кінця листопада – 12%. А до кінця 2026 року лише 21%.

На 2027 рік ставки помітно вищі:

31 січня 2027 року — близько 31% ;

; 28 лютого — близько 34% ;

; 31 березня — близько 38% ;

; 30 квітня — близько 39%;

Вже з травня наступного року можливість перевалює за 50%. А із серпня – за 60%.

При цьому учасники ринку найбільше вірять у той сценарій, що припинення вогню може статися до кінця 2027 року – 71%.

Гафік ставок та прогноз на Polymarket

Що таке Polymarket?

Дані з Polymarket – це не прогнози експертів чи аналітиків, а реальні ставки. Люди кладуть власні гроші на ймовірність тих чи інших подій, орієнтуючись на поточні новини, політичну ситуацію та власні переконання. Використовуючи криптовалюту, користувачі купують і продають акції, щоб зробити ставку на можливість обраної ними події.

Однак такі маркети не завжди відображають реальність. Найбільший ринок на платформі зараз саме про Україну, що підкреслює значний інтерес до її майбутнього та важливість цієї теми на міжнародній арені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є три способи змусити Путіна закінчити війну вже 2027 року. Таку думку висловив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.