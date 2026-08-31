В идеально чистом жилье не бывает этих вещей: проверьте свою квартиру

Есть пять предметов, которые портят все впечатление от интерьера

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Многие проводят за уборкой долгие часы, но жилье все равно не выглядит безупречно. Специалисты клининговых служб говорят, что секрет идеального пространства заключается не в бесконечном натирании полов, а в отсутствии мелких раздражителей, которые создают визуальный шум.

Наблюдения организаторов пространства о том, какие именно детали выдают беспорядок даже в убранной квартире, опубликовало издание Southern Living.

Ощущение хаоса и неопрятности прежде всего создает скопление мелких предметов на открытых поверхностях. Даже если в комнате вымыт пол и вытерта пыль, хаотично разбросанная бумага и одежда на стульях воспринимаются как беспорядок, перечеркивая все усилия по уборке.

Чтобы интерьер выглядел свежим и ухоженным, эксперты по уборке советуют избавиться от пяти привычек:

Чеки, письма и ключи не должны лежать стопками на комоде. Выделите для них закрытый выдвижной ящик или специальный органайзер.

Брюки и свитера на спинках кресел мгновенно создают впечатление неряшливости. Приучите себя убирать вещи в шкаф перед сном.

Разбросанная обувь портит впечатление на входе в квартиру. Используйте обувницы, а сезонные пары храните в гардеробной.

Тряпки, швабры и чистящие средства в углах комнат сводят на нет весь эффект от клининга. Их лучше хранить в закрытых шкафах.

Заваленные мелкими сувенирами и украшениями полки только собирают пыль и усложняют уборку. В аккуратных интерьерах каждый предмет на виду выбран осознанно и имеет свое назначение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем тряпки для уборки делают разных цветов.