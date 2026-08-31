В идеально чистом жилье не бывает этих вещей: проверьте свою квартиру
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Есть пять предметов, которые портят все впечатление от интерьера
Многие проводят за уборкой долгие часы, но жилье все равно не выглядит безупречно. Специалисты клининговых служб говорят, что секрет идеального пространства заключается не в бесконечном натирании полов, а в отсутствии мелких раздражителей, которые создают визуальный шум.
Наблюдения организаторов пространства о том, какие именно детали выдают беспорядок даже в убранной квартире, опубликовало издание Southern Living.
Ощущение хаоса и неопрятности прежде всего создает скопление мелких предметов на открытых поверхностях. Даже если в комнате вымыт пол и вытерта пыль, хаотично разбросанная бумага и одежда на стульях воспринимаются как беспорядок, перечеркивая все усилия по уборке.
Чтобы интерьер выглядел свежим и ухоженным, эксперты по уборке советуют избавиться от пяти привычек:
- Чеки, письма и ключи не должны лежать стопками на комоде. Выделите для них закрытый выдвижной ящик или специальный органайзер.
- Брюки и свитера на спинках кресел мгновенно создают впечатление неряшливости. Приучите себя убирать вещи в шкаф перед сном.
- Разбросанная обувь портит впечатление на входе в квартиру. Используйте обувницы, а сезонные пары храните в гардеробной.
- Тряпки, швабры и чистящие средства в углах комнат сводят на нет весь эффект от клининга. Их лучше хранить в закрытых шкафах.
- Заваленные мелкими сувенирами и украшениями полки только собирают пыль и усложняют уборку. В аккуратных интерьерах каждый предмет на виду выбран осознанно и имеет свое назначение.
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