"Траплялися й бійки": працівник "АТБ" чесно розповів про стосунки в колективі

Багато залежить від навантаження, складу команди та атмосфери

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Робота в супермаркеті — це не лише обслуговування клієнтів, робота на касі та викладення товарів. Чималу частину робочого дня працівники проводять разом і іноді між ними можуть спалахнути конфлікти.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів співробітник торгової мережі. Цілком уникнути подібних ситуацій у колективах складно. Іноді колеги сперечаються між собою, але часом розбіжності можуть переростати у серйозніші сварки.

За словами співробітника, бували ситуації, коли сварки переходили у бійки. Але він також додав, що це відбувалося не так часто, тобто інциденти такого рівня не є чимось звичайним у колективах.

Також слід розуміти, що відносини між працівниками можуть залежати від складу команди, навантаження та конкретного магазину. У такій роботі людям доводиться постійно взаємодіяти один з одним, йти на компроміси у яких ситуаціях, домовлятися задля загального результату.

У цьому співробітники працюють за умов великого потоку покупців і протягом дня стикаються з необхідністю вирішувати різні питання, взаємодіючи друг з одним. Стресові ситуації також впливають на емоційний стан, тому не дивно, що хтось може спалахнути чи не на рівному місці.

Але також важливо додати, що коментар співробітника "АТБ" ґрунтується на його особистому досвіді та спостереженні ситуації в тих точках, де він працював. Тобто в різних магазинах ситуація в колективі може відрізнятися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка робота морально найважча у супермаркетах "АТБ".