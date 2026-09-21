Україна та Польща - "єдина держава"? Що насправді Зеленський сказав полякам у 2022 році

Приводом для суперечки стала фраза українського президента

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Лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качиньський заявив, що нібито Україна намагалася втягнути Польщу у війну з Росією на початку повномасштабного вторгнення та створити єдину державу. Однак у словах українського лідера Володимира Зеленського в той період був зовсім інший посил.

Качинський взяв участь у молодіжному конгресі, який відбувся у вихідні під назвою "Молодь за Польщу завтрашнього дня", де також говорив про польсько-українські відносини. Про це пише Rzeczpospolita.

Він стверджував, що нібито на початковому етапі війни Україна чекала від Польщі на дії, на які Варшава не могла погодитися. При цьому Польші, за його словами, зазвичай вдавалося знайти рішення, яке дозволяло підтримувати добрі польсько-українські відносини.

"Я думаю, що у них спочатку була дещо дивна ідея, що вони втягнуть нас у цю війну навіть на основі створення єдиної держави. Виступ Зеленського в Сеймі був саме у цьому напрямі ", — сказав він.

Але насправді виступ Зеленського, на який посилається Качинський, був зовсім іншим.

Ярослав Качинський

Що насправді сказав Зеленський

11 березня 2022 року Володимир Зеленський виступив перед польським Сеймом у онлайн форматі. Його звернення відбулося на тлі перших тижнів повномасштабної війни в Україні та масштабної допомоги українським біженцям з боку Польщі.

Говорячи про близькість народів, український лідер сказав:

"Просто вже за один день – у перший день війни стало зрозуміло і мені, і всім українцям, і я певен – усім полякам… Стало зрозуміло, що між нами, між нашими народами немає кордонів. Будь-яких фізичних. Будь-яких історичних. Будь-яких особистих", — зазначив український лідер.

Тобто в даному випадку йшлося про символічне зближення польського та українського народів на тлі російського вторгнення. Президент не говорив про це у контексті, щоб об’єднати Україну та Польщу в одну державу для протистояння Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Польщі зробили зухвалу заяву про можливий напад Росії.