Потім у вас виникнуть проблеми: 6 кроків для власників неприватизованих квартир

Неприватизоване житло потребує уважної перевірки документів

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Якщо квартира багато років залишається неприватизованою, краще не відкладати питання її оформлення. Насамперед варто перевірити документи та з’ясувати, чи є можливість приватизувати житло.

Експертка з нерухомості та рієлторка Анжеліка Негода в інтерв’ю "Телеграфу" радить почати з перевірки ордера, статусу житла та права членів сім’ї на приватизацію. Це допоможе заздалегідь виявити можливі проблеми та зрозуміти, які кроки потрібно зробити далі.

Детальніше у матеріалі: "Безкоштовних квартир більше не буде: як встигнути приватизувати житло за новими правилами".

Що потрібно перевірити

Насамперед варто знайти ордер на квартиру та перевірити її статус. Також потрібно з’ясувати, хто має право користуватися житлом і хто з членів сім’ї може брати участь у приватизації.

Окремо слід перевірити технічний паспорт. Ще один важливий момент — з’ясувати, чи не скористався хтось із членів сім’ї правом на приватизацію раніше.

Таким чином, перед оформленням житла потрібно перевірити шість основних речей:

ордер на квартиру;

статус житла;

осіб, які мають право користування квартирою;

право членів сім’ї на участь у приватизації;

технічний паспорт;

факт використання права на приватизацію в минулому.

Чому не варто відкладати

Негода зазначає, що навіть якщо квартира залишалася неприватизованою 20–30 років, це не привід панікувати. Водночас затягувати з перевіркою документів не варто, адже правила у сфері приватизації поступово змінюються.

За її словами, якщо всі необхідні документи можна спокійно зібрати, краще розібратися з питанням приватизації вже зараз. Це дасть змогу заздалегідь виявити можливі проблеми з документами та визначити подальші кроки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть скасувати в Україні безоплатну приватизацію житла.