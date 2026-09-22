Рус

Потім у вас виникнуть проблеми: 6 кроків для власників неприватизованих квартир

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Документи на квартиру варто перевірити заздалегідь
Документи на квартиру варто перевірити заздалегідь. Фото Колаж "Телеграфу"

Неприватизоване житло потребує уважної перевірки документів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Якщо квартира багато років залишається неприватизованою, краще не відкладати питання її оформлення. Насамперед варто перевірити документи та з’ясувати, чи є можливість приватизувати житло.

Експертка з нерухомості та рієлторка Анжеліка Негода в інтерв’ю "Телеграфу" радить почати з перевірки ордера, статусу житла та права членів сім’ї на приватизацію. Це допоможе заздалегідь виявити можливі проблеми та зрозуміти, які кроки потрібно зробити далі.

Детальніше у матеріалі: "Безкоштовних квартир більше не буде: як встигнути приватизувати житло за новими правилами".

Що потрібно перевірити

Насамперед варто знайти ордер на квартиру та перевірити її статус. Також потрібно з’ясувати, хто має право користуватися житлом і хто з членів сім’ї може брати участь у приватизації.

Окремо слід перевірити технічний паспорт. Ще один важливий момент — з’ясувати, чи не скористався хтось із членів сім’ї правом на приватизацію раніше.

Таким чином, перед оформленням житла потрібно перевірити шість основних речей:

  • ордер на квартиру;
  • статус житла;
  • осіб, які мають право користування квартирою;
  • право членів сім’ї на участь у приватизації;
  • технічний паспорт;
  • факт використання права на приватизацію в минулому.

Чому не варто відкладати

Негода зазначає, що навіть якщо квартира залишалася неприватизованою 20–30 років, це не привід панікувати. Водночас затягувати з перевіркою документів не варто, адже правила у сфері приватизації поступово змінюються.

За її словами, якщо всі необхідні документи можна спокійно зібрати, краще розібратися з питанням приватизації вже зараз. Це дасть змогу заздалегідь виявити можливі проблеми з документами та визначити подальші кроки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть скасувати в Україні безоплатну приватизацію житла.

Теги:
#Нерухомість #Приватизація #Житло