Росія штампує їх тисячами: що відомо про нову ракету-дрон "Дань-Т" та куди вона може дістати (карта)

Москва може суттєво збільшити виробництво ударних дронів та ракет

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Росія планує масово виробляти засоби ураження для атак на енергетичну систему України. Зокрема йдеться не тільки про системи S8000 "Бандероль", а й про ракето-дрон "Дань-Т", що днями з'явились у зведеннях Повітряних сил.

Експерти агенції Janes припускають, що гібридний засіб ураження "Дань-Т" це експортна версія "Бандеролі", адже вона виглядала майже ідентично на презентаційному російському стенді на авіашоу "Ель-Аламейн 2026". За даними "РБК-Україна", цю ракету можна запускати з літаків чи гелікоптерів, вона може автономно йти до цілі та має спеціальний режим польоту, який ускладнює протидію з боку сил ППО. Видання наводить інформацію, що Росія планує виробити до 2000 "Дань-Т" до кінця 2026 року та до 14 000 наступного.

Що відомо про "Дань-Т"

Модель російської "Дань-Т"/ Фото: Janes

На авіашоу у Єгипті не тільки вперше показали "Дань-Т", а й озвучили характеристики. Цей засіб ураження поєднує характеристики реактивного дрона та одночасно схожий на малу крилату ракету. Зазначено, що "Дань-Т" з реактивним двигуном має злітну масу в 268 кілограмів з яких бойова частина — 130 кілограмів. Максимальна швидкість польоту — до 500 км/год, дальність — до 450 кілометрів.

Зазначається, що росіяни хочуть експортувати цю ракету, бо запускати її можна з гелікоптерів та літаків не тільки російського виробництва. Відомо, що на "Дань-Т" використовується комбінована система навігації (GNSS/INS).

Характеристики ракети "Дань-Т"/ Інфографіка "Телеграф"

За даними Повітряних сил, Росія запускає Бандероль"/"Дань-Т" із напрямків: Бєлгород, Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим. "Телеграф" підготував карту, яка показує приблизно радіус загрози.

Карта дальності "Дань-Т"/ Інфографіка "Телеграф"

Що відомо про цілі росіян

Окрім виробництва ракет "Дань-Т", Росія планує наростити виробництво "шахедів". Як пише Politico, йдеться про збільшення потужності на приблизно 28 тисяч дронів щороку (зараз РФ виробляє близько 36 тисяч). Все завдяки новому заводу-виробнику вуглецевого волокна.

За думкою Bloomberg, скорочення використання Росією балістичних ракет на користь реактивних безпілотників може свідчити про накопичення зброї для ударів по енергетичній та тепловій інфраструктурі в холодний період. Ворог намагатиметься створити взимку максимально складні умови. Водночас, вони намагаються послабити Україну економічно, атакуючи логістику та підприємства.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україні не вистачає засобів ППО не тільки, щоб збивати балістичні ракети, а й дрони з реактивними двигунами, як от "Бандеролі" чи "Герань-5".