Кабмін змінив правила мобілізації: важливі нюанси та "підводні камені"

Збільшується термін розгляду заяв щодо оформлення відстрочки

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Процедура оформлення відстрочки від мобілізації зазнала змін. Йдеться про корективи, внесені до Постанови Кабінету Міністрів України №560.

Про це повідомила адвокатка Дар’я Тарасенко. Це нововведення стосується формату обчислення часу: якщо раніше терміни розгляду подібних заяв вимірювалися у календарних днях, то тепер вони переведені на робочі дні. На практиці це означає збільшення загального часу очікування на 2–4 дні з урахуванням вихідних та святкових днів.

Як тепер розраховуються терміни?

Залежно від складності процедури та необхідності перевірки даних, законодавство визначає два основні сценарії:

(до 7 робочих днів): Застосовується у випадках, коли комісія при районному (міському) ТЦК та СП не потребує направлення додаткових запитів до інших державних реєстрів або органів для перевірки підстав.

Застосовується у випадках, коли комісія при районному (міському) ТЦК та СП не потребує направлення додаткових запитів до інших державних реєстрів або органів для перевірки підстав. (До 15 робочих днів): Якщо комісія вирішила скористатися правом на додатковий запит, термін може зайняти до трьох тижнів. При цьому закон встановлює жорсткий ліміт, навіть якщо відповіді на запити вчасно не надійшли, максимальний термін не може перевищувати 15 робочих днів.

Важливі нюанси та "підводні камені"

Відповідно до законодавства, з моменту подання належним чином оформленої заяви про надання відстрочки й до ухвалення остаточного рішення комісією громадянин має юридичний захист – діє пряма заборона на його мобілізацію. Однак Тарасенко радить бути надзвичайно пильними через низку прихованих ризиків:

Ризик неотримання повідомлення: Існує ситуація, коли людина вважає, що пакет її документів все ще перебуває на стадії розгляду. Однак на практиці комісія могла вже винести рішення про відмову, але не надіслати або вчасно не доставити відповідне повідомлення заявнику. Зустріч із групою оповіщення: Під час перевірки документів на вулиці чи блокпосту представниками групи оповіщення може з’ясуватися, що статус "на розгляді" вже втрачено через винесену відмову, що може мати наслідком мобілізацію.

Особливість подачі через ЦНАП

Окремо варто наголосити на процедурній деталі: оновлені правила та терміни стосуються виключно тих випадків, коли пакети документів подаються до комісії при ТЦК та СП через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Зміна термінів розгляду заяв про надання відстрочки від мобілізації

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина з інвалідністю – не завжди основа для відстрочки від мобілізації. Для ІІІ групи інвалідності слід додатково враховувати причину інвалідності.