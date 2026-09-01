Черга стоїть, а касир сканує товар по одному: чому в "АТБ" не можна просканувати цілу упаковку одним рухом

Деякі процеси на касі, зокрема обробки штрихкодів товарів, не залежать від працівників

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Покупців "АТБ" нерідко дивує ситуація, коли касир замість того, щоб один раз просканувати цілу упаковку, змушений проводити через сканер кожний продукт окремо. Через це обслуговування затягується, а черга біля каси рухається повільніше.

"Телеграф" запитав у ШІ ChatGPT, чому так. На перший погляд здається, що достатньо просканувати штрихкод на упаковці, після чого система автоматично додасть до чека одразу всю кількість. Проте на практиці все залежить від того, як саме товар заведений у систему обліку "АТБ".

Упаковка та окрема банка чи пачка можуть мати різні штрих-коди й обліковуватися як різні товарні позиції. Якщо штрих-код упаковки не налаштований у касовій системі як окрема одиниця продажу, каса не зможе автоматично зарахувати, наприклад, 24 банки. Тому касир змушений сканувати кожну з них окремо.

Якщо ж виробник або магазин має окремий штрихкод для упаковки й він правильно налаштований у системі, касир технічно може просканувати всю пачку одним разом.

Є й додатковий нюанс із пивом та іншими підакцизними товарами. Магазин має правильно вести їхній облік, а спосіб продажу залежить від того, як конкретний товар маркований і заведений у системі. Тому не кожну упаковку можна просто провести як одну товарну одиницю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи справді у магазинах "АТБ" закінчуються продукти.