Головна помилка при збиранні гарбуза: через нього врожай згниває ще до зими

Від правильного моменту збору та кількох простих нюансів залежить, чи пролежать плоди всю зиму чи почнуть псуватись уже в перші тижні.

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Цінний за поживністю і дешевий за ціною гарбуз давно улюблений в Україні. Але як визначити його стиглість та готовність до збирання врожаю? Є кілька простих ознак, відомих досвідченим городникам.

Ось ознаки стиглого гарбуза

Хвостик гарбуза повинен одеревеніти, шкірка стає щільною, а сам плід має сортове забарвлення, адже за кольором гарбузи різних сортів можуть відрізнятися. При цьому бадилля масово починає засихати. Помітивши все це, будьте певні, що врожай готовий до збору.

Гарбуз можна зрізати тільки коли хвостик одеревіє, а бадилля — засихатиме. Фото: pixabay.com

Коли збирати гарбуз

Вкрай важливо зібрати плоди в сухий день, до настання затяжних осінніх дощів, а тим більше до настання заморозків. При цьому досвідчені городники знають, що чим довше гарбуз побуде в сухому полі під ясним сонечком, тим смачнішим він буде.

Важливий момент: гарбуз прибирають разом з хвостиками, що здеревеніли, обрізати їх не можна, інакше він не буде добре зберігатися. Якщо випадково такий хвостик відірвався, плід потрібно вжити за призначенням раніше, ніж інші.

Як зберігати гарбуз

Гарбуз не любить перепадів температури. У теплий день його слід занести додому та зберігати у сухому місці за кімнатної температури. Хтось поспішає викласти плоди, наприклад, у льоху чи гаражі, на холодній підлозі, розраховуючи довше зберегти врожай. Але найчастіше вони починають там швидко гнити. А якщо покласти гарбуз, наприклад, під ліжко у вашій спальні, то він збережеться на порядок довше. Перевірено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як можна зберегти виноград на зиму — його можна замаринувати та закатати, за смаком виходить дуже схоже на оливки.