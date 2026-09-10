Главная ошибка при сборе тыквы: из-за нее урожай сгнивает еще до зимы

От правильного момента сбора и нескольких простых нюансов зависит, пролежат ли плоды всю зиму или начнут портиться уже в первые недели

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Ценная по питательности и дешевая по цене тыква издавна любима в Украине. Но как определить ее спелость и готовность к сбору урожая? Есть несколько простых признаков, известных опытным огородникам.

Вот признаки спелой тыквы

Хвостик тыквы должен одеревенеть, кожура — становится плотной, а сам плод имеет сортовую окраску, ведь по цвету тыквы разных сортов могут отличаться. При этом ботва массово начинает засыхать. Заметив все это, будьте уверены, урожай готов к сбору.

Тыкву можно срезать только когда хвостик одеревенеет, а ботва - будет засыхать. Фото: pixabay.com

Когда собирать тыкву

Крайне важно собрать плоды в сухой день, до наступления затяжных осенних дождей, а уж тем более до наступления заморозков. При этом опытные огородники знают, что чем дольше тыква побудет в сухом поле под ясным солнышком, тем вкуснее она будет.

Важный момент: тыкву убирают вместе с одревесневшими хвостиками, обрезать их нельзя, иначе она не будет хорошо храниться. Если случайно такой хвостик оторвался, плод нужно употребить по предназначению раньше прочих.

Как хранить тыкву

Тыква не любит перепадов температуры. В теплый день ее следует занести домой и хранить в сухом месте при комнатной температуре. Кто-то спешит выложить плоды, например, в погребе или гараже, на холодном полу, рассчитывая подольше так сохранить урожай. Но чаще всего она начинает там быстро гнить. А если положить тыкву, например, под кровать в вашей спальне, так она сохранится на порядок дольше. Проверено.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно сохранить виноград на зиму — его можно замариновать и закатать, по вкусу выходит очень похоже на оливки.