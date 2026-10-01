Трамп переклав провину за дорогий дизель на Україну: що насправді відбувається на світовому ринку

Удари по російських НПЗ погіршили ситуацію з дизелем, та дефіцит спричиняють не вони

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Президент США Дональд Трамп вкотре звинуватив українські удари по російських НПЗ в зростанні вартості дизельного пального у світі та США зокрема. Водночас він применшив роль розпочатої війни з Іраном у впливі на це.

"Дизель страждає набагато більше не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії. Тому що їхні НПЗ виводяться з ладу з доволі лячною швидкістю і, якби цього не відбувалось, у нас би не було проблем", - сказав Трамп, коментуючи високі ціни дизельного пального.

І хоча в його словах дійсно є зерно істини, адже Росія була третім за величиною виробником нафтопродуктів, а вироблення дизелю після далекобійних ударів скоротилось на близько 30%, Трамп применшує роль конфлікту на Близькому Сході в цьому.

"Телеграф" за допомогою ШІ проаналізував заяву Трампа. Одразу кілька моделей сходяться в тому, що порівнювати наслідки впливу не можна, адже International Energy Agency прямо називає головним чинником кризи саме втрати постачання із Перської затоки. Ціни на майбутні постачання досягли найвищих показників саме через те, що США не домовились з Іраном про припинення війни, йдеться у звіті IEA.

Як наголошує ШІ у аналізі — є важливий нюанс, що хоч і ударний вплив далекобійних санкцій для Росії більш наочний, конфлікт на Близькому Сході має системний вплив. Удари по НПЗ дійсно скоротили експорт дизелю з РФ, проте кінцеві ціни залежать і від перекриття Ормузької протоки. Відсутність можливості транспортувати нафту або потреба будувати довші та відповідно дорожчі логістичні маршрути напряму впливає на кінцеву ціну дизелю для американців та по всьому світу.

Тож світова криза виникла через скорочення постачання з обох боків, однак конфлікт на Близькому Сході спричинив ще й проблеми з логістикою та загалом призвів до зниження видобутку.

Зауважимо, у США за два місяці відбудуться проміжні вибори. Трамп активно намагається залучити виборців до підтримки республіканців. Трамп вже обіцяв виплатити по $5000 кожному дорослому громадянину США, якщо республіканці втримають контроль над Конгресом.

Аналітики вже звертали увагу, що Трамп намагається зробити Україну цапом-відбувайлом через наслідки війни на Близькому Сході, яку він розпочав, але не може завершити.

Зауважимо, США не отримують напряму дизель з Росії. Ціни злетіли всередині Америки, адже нестача пального з інших напрямків збільшила попит на європейському ринку, а також у країнах, які експортують дизель з США. Американським виробникам вигідніше продавати на експорт, що спричинило зростання вартості до $6,50 за галон, що у перерахунку на українські реалії становить приблизно 76,74 грн за літр.

Удари безпілотників Сил оборони України по російській інфраструктурі завдали відчутної шкоди паливному сектору держави-агресора. Як свідчать прогнози профільних експертів МЕА, через системні атаки та брак деталей для ремонту Росія ризикує втратити третину власних потужностей переробки нафти. Хоча експорт нафтопродуктів справді скоротився, коливання глобальних цін значною мірою підживили інші геополітичні фактори.

Фахівці та аналітичні алгоритми зазначають, що фундаментальним чинником паливної кризи залишається масштабне загострення на Близькому Сході за участю США, Ірану та Ізраїлю. Повномасштабна війна в Україні дала старт перебудові ринків, проте саме близькосхідне протистояння заблокувало стратегічні логістичні коридори. У підсумку дефіцит пального у світі виявився прямим наслідком транспортного колапсу, а не одного лише падіння російського експорту.