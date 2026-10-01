Є знеструмлення в кількох областях: чи діють графіки відключень 1 жовтня

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам

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Внаслідок російських ударів в Україну повернулись графіки відключень електроенергії. Станом на ранок 1 жовтня, нові знеструмлення є у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській і Кіровоградській областях.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Укренерго". В установі зазначають, що вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяють безпекові умови.

В регуляторі наголосили, що вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів, прогнозоване попередньої доби, наразі не застосовується. Проте у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години.

"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у період із 17:00 до 22:00. Це зменшить навантаження на енергосистему та вірогідність вимушеного застосування обмежень через перевантаження пошкодженого ворожими обстрілами обладнання", — йдеться в повідомленні.

Також вказано, що споживання електроенергії по Україні зросло. Серед головних чинників — погодні умови в ряді областей.

"Сьогодні, 1 жовтня, станом на 09:30, воно було на 2,1% вищим, ніж в той самий час попереднього дня – середу. Причина – хмарна погода у частині південно-східних областей. Це зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Вчора, 30 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у вівторок, 29 вересня", — пояснюється в повідомленні.

В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми 1 жовтня

В "Укренерго" наголосили, що користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести пізніші години. Зокрема на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія почала масовано бити по енергетиці України.