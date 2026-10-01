Маркування продуктів мали змінити: чи запрацюють нові правила з 1 жовтня

Чи зміняться етикетки на продуктах

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Кабмін продовжив дію спрощених вимог до маркування харчових продуктів і кормів. Повністю перейти на стандартні правила виробники та імпортери тепер мають до 1 квітня 2027 року, хоча раніше цей перехід планували завершити вже 1 жовтня 2026-го.

Про це пише GrowHow. "Телеграф" розповість, які саме вимоги мали повернутися восени, що зміниться навесні та як це позначиться на продукції в магазинах.

З якими змінами зітнуться українці з початку жовтня читайте у матеріалі: Один із банків не надішле пенсії, а на продуктах зміняться етикетки: як українці житимуть з 1 жовтня.

Про відтермінування повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу 24 вересня.

За його словами, уряд врахував звернення виробників і постачальників, які через зруйновані склади та втрату запасів продукції не завжди можуть оперативно перемаркувати товари й нанести на упаковку всю необхідну інформацію державною мовою.

Водночас підприємствам необхідно зберігати безперебійне постачання харчових продуктів і кормів. Відтермінування, за словами Висоцького, має дати бізнесу можливість пройти осінньо-зимовий період, після чого уряд оцінить ситуацію.

Чому маркування спрощували у 2022 році

За даними Міністерстві економіки та довкілля України, тимчасові послаблення діяли з перших місяців повномасштабної війни. Навесні 2022 року український ринок опинився в умовах серйозних логістичних проблем. Частина підприємств зупинила роботу, імпортні маршрути були порушені, а виробники зіткнулися з нестачею окремих видів сировини.

Щоб не допустити перебоїв із постачанням харчових продуктів і кормів, Кабмін тимчасово спростив низку вимог до їхнього маркування та пакування. Зокрема, йшлося про можливість швидше ввозити імпортну продукцію без повного маркування українською мовою.

Виробникам також дозволяли змінювати рецептуру через нестачу сировини без негайної заміни упаковки. Релоковані підприємства могли використовувати залишки пакувальних матеріалів інших виробництв.

Які вимоги мали повернутися

Як повідомили у Міністерстві економіки та довкілля України, з 1 жовтня мали втратити чинність постанови Кабміну №186 та №234 від 2022 року. Відтак виробники та імпортери повинні були повністю дотримуватися вимог законів України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів та про безпечність і гігієну кормів.

Зокрема, на упаковці мала бути:

точна інформація про фактичний склад продукту;

актуальні дані про рецептуру та харчову цінність;

інформація про алергени;

обов’язкове маркування державною мовою;

для імпортованих товарів — маркування відповідно до вимог українського законодавства.

Також планувалося скасувати можливість для релокованих виробництв використовувати пакування, яке залишилося від інших підприємств.

Які вимоги мали повернутися. Інфографіка ШІ "Телеграф"

Що тепер буде з товарами

Оскільки перехід на повні правила перенесли на 1 квітня 2027 року, до цієї дати продовжують діяти передбачені урядом спрощення.

Водночас продукцію, яку вже виготовили та промаркували за тимчасовими правилами, не доведеться автоматично вилучати з продажу після завершення перехідного періоду.

Харчові продукти зможуть перебувати в обігу до завершення мінімального терміну придатності або дати "вжити до". Для кормів встановлено аналогічне правило — до завершення мінімального строку зберігання.

До чого тут євроінтеграція

Повернення повних вимог до маркування в уряді також пов’язують із виконанням зобов’язань України за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

У Кабміні раніше неодноразово наголошували, що адаптація харчового законодавства до європейських правил є частиною євроінтеграційного процесу. Зокрема, нові вимоги мають забезпечувати споживачам доступ до інформації про продукцію та посилювати простежуваність товарів.

За оцінкою Міністерства економіки та довкілля, скасування тимчасових винятків має зробити ринок прозорішим, посилити захист прав споживачів та сприяти довірі до української продукції.

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