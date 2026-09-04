Коти, буржуйки, кохання. Як українці збираються виживати в морози без опалення

Досвід виживання без централізованого опалення вже є

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Прийдешня зима може стати найскладнішою за весь час війни. Можливі перебої зі світлом та опаленням, українці готуються до холодів.

"Телеграф" запитав читачів своєї Facebook-сторінки, як вони планують опалювати своє житло, якщо не буде централізованого опалення. Люди розповіли про свої плани.

Дехто сподівається, що зима буде м'якою та без сильних морозів. Інші коментатори не покладаються на це та готуються грітися власноруч — встановлюють буржуйки.

Частина коментаторів написала, що живе у селі, тому не має такої проблеми. Так само як і жителі приватних будинків у містах — люди мають пічки, чи котли — газові, або твердопаливні.

Ті, хто не має варіантів виїхати або опалюватися індивідуально, розповіли про свої лайфхаки. Вони вже перевірені минулої зими, коли були періоди без опалення через наслідки російських атак.

Люди використовують грілки, або, як варіант пластикові пляшки. В них наливають гарячу воду та обкладаються ними під ковдрою. Якщо є світло, використовують електропростирадло. Воно споживає небагато електроенергії та може працювати від зарядної станції.

Є й більш екзотичні способи зігрітися — один з читачів написав, що має п'ять котів. Температура тіла пухнастиків — 38,8, якщо залізти з ними під "три ковдри" — не замерзнеш.

Ще один варіант з гумором — "чаєм і коханням". Люди висловлюють впевненість, що ми переживемо цю зиму, як і минулу, хоча й може бути непросто.

Головне, щоб закінчилася війна, а без опалення — виживемо, це не страшно

Надіюся зима нас пожаліє не будуть такі морози сильні

У мене п'ять котів. А в них 38,8 температура. Заліземо всі разом під три ковдри

Ніяк. Тієї зими в морози жила в київській квартирі. В спальні +4. Вижили. І знову виживемо. Опалювати з пенсію 4 тисячі не вийде

Чаєм і коханням

Багато років назад, ще не було газу, ми збудували будинок в якому є пічка, грубка, духовка. І в будинку тепло і їжу можна приготувати і в духовці запекти

Поїду з міста в село там піч, груба

Спальний мішок+хімічні грілки

Буржуйкою

Гарячу воду в пляшки і під ковдру

Як і торішньою зимою. Якщо є світло, то обігрівач, електропростирадло. Світла нема, то гріти воду на газовій туристичній плитці, в пластикові пляшки гарячу наливати та під ковдру

Раніше "Телеграф" розповідав, на чому українці почали жорстко економити. Відповіді дали наші читачі.