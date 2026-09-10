Забутий десерт із бабусиної кулінарної книги: як приготувати найніжніші яблучні соложеники
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Ніжний десерт
Традиційна українська кухня багата на унікальні десерти. Один із таких — соложеники. Цей пиріг із тонких коржів у різних сім'ях готували по-своєму, додаючи різні начинки: від фруктів і варення до маку.
Рецептом ароматних соложеників з яблуками поділилися на сайті "На пенсії".
На відміну від звичного бісквіта, тісто тут випікають тонкими коржами, а не однією товстою масою. Завдяки цьому пиріг виходить легким і буквально тане в роті. А верхній шар із збитих білків, який злегка підрум'янюється в духовці, додає десерту хрустку скоринку.
Для приготування знадобляться:
- три курячі яйця,
- 50 г вершкового масла в тісто і ще трохи для обсмажування яблук,
- 50 грамів 10%-вих вершків,
- 200 грамів борошна,
- два яблука,
- 200 грамів цукру для тіста і ще дві столові ложки для білків,
- ванільний цукор та лимонна цедра за смаком.
Як приготувати соложники з яблуками
- Яйця розділити на жовтки та білки. Жовтки необхідно ретельно перетерти з цукром або збити міксером.
- Не припиняючи збивання, у масу по черзі ввести розтоплене вершкове масло, вершки, ванільний цукор, цедру лимона та борошно. Консистенція готового тіста має бути трохи густішою, ніж для традиційних млинців.
- Яблука очистити від шкірки, нарізати невеликими кубиками й обсмажити на вершковому маслі до м'якості, після чого посипати цукровою пудрою та перемішати.
- Білки збити з цукром у круту стійку піну.
- Третину збитих білків обережно вмішати в приготоване тісто.
- У невеликій формі випекти коржі завтовшки з оладки.
- На перший готовий корж викласти шар яблучної начинки, накрити наступним коржем і повторювати процес, поки не вийде стопка з п'яти коржів.
- Наостанок соложеники з усіх боків щедро змастити збитими білками, що залишилися, та відправити в духовку на 5–10 хвилин, щоб білкова глазур набула красивого золотистого відтінку.