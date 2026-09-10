Забутий десерт із бабусиної кулінарної книги: як приготувати найніжніші яблучні соложеники

Ніжний десерт

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Традиційна українська кухня багата на унікальні десерти. Один із таких — соложеники. Цей пиріг із тонких коржів у різних сім'ях готували по-своєму, додаючи різні начинки: від фруктів і варення до маку.

Рецептом ароматних соложеників з яблуками поділилися на сайті "На пенсії".

На відміну від звичного бісквіта, тісто тут випікають тонкими коржами, а не однією товстою масою. Завдяки цьому пиріг виходить легким і буквально тане в роті. А верхній шар із збитих білків, який злегка підрум'янюється в духовці, додає десерту хрустку скоринку.

Для приготування знадобляться:

три курячі яйця,

50 г вершкового масла в тісто і ще трохи для обсмажування яблук,

50 грамів 10%-вих вершків,

200 грамів борошна,

два яблука,

200 грамів цукру для тіста і ще дві столові ложки для білків,

ванільний цукор та лимонна цедра за смаком.

Як приготувати соложники з яблуками