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Забутий десерт із бабусиної кулінарної книги: як приготувати найніжніші яблучні соложеники

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Соложеники з яблуками
Соложеники з яблуками. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ніжний десерт

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Традиційна українська кухня багата на унікальні десерти. Один із таких — соложеники. Цей пиріг із тонких коржів у різних сім'ях готували по-своєму, додаючи різні начинки: від фруктів і варення до маку.

Рецептом ароматних соложеників з яблуками поділилися на сайті "На пенсії".

На відміну від звичного бісквіта, тісто тут випікають тонкими коржами, а не однією товстою масою. Завдяки цьому пиріг виходить легким і буквально тане в роті. А верхній шар із збитих білків, який злегка підрум'янюється в духовці, додає десерту хрустку скоринку.

Для приготування знадобляться:

  • три курячі яйця,
  • 50 г вершкового масла в тісто і ще трохи для обсмажування яблук,
  • 50 грамів 10%-вих вершків,
  • 200 грамів борошна,
  • два яблука,
  • 200 грамів цукру для тіста і ще дві столові ложки для білків,
  • ванільний цукор та лимонна цедра за смаком.
Соложеники з яблуками — рецепт
Фото: Ukrainefood.info

Як приготувати соложники з яблуками

  1. Яйця розділити на жовтки та білки. Жовтки необхідно ретельно перетерти з цукром або збити міксером.
  2. Не припиняючи збивання, у масу по черзі ввести розтоплене вершкове масло, вершки, ванільний цукор, цедру лимона та борошно. Консистенція готового тіста має бути трохи густішою, ніж для традиційних млинців.
  3. Яблука очистити від шкірки, нарізати невеликими кубиками й обсмажити на вершковому маслі до м'якості, після чого посипати цукровою пудрою та перемішати.
  4. Білки збити з цукром у круту стійку піну.
  5. Третину збитих білків обережно вмішати в приготоване тісто.
  6. У невеликій формі випекти коржі завтовшки з оладки.
  7. На перший готовий корж викласти шар яблучної начинки, накрити наступним коржем і повторювати процес, поки не вийде стопка з п'яти коржів.
  8. Наостанок соложеники з усіх боків щедро змастити збитими білками, що залишилися, та відправити в духовку на 5–10 хвилин, щоб білкова глазур набула красивого золотистого відтінку.
Соложеники з яблуками — рецепт
Фото: Ukrainefood.info
Теги:
#Рецепти #Яблука #Випічка #Десерт