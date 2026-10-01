Нічого зайвого: українка розкрила секрет, які відео подобаються чоловікам

Чого чоловікові достатньо для щастя?

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Сучасні соціальні мережі сповнені різного контенту, але алгоритми й переваги чоловічої аудиторії часом дивують своєю специфічністю. Українська блогерка наочно показала, від яких кадрів чоловіки приходять в абсолютне захоплення.

Відповідне відео "Tofa" опублікувала у TikTok. У своєму ролику дівчина підіймається на мальовничий пагорб, звідки потім скидає важкий камінь.

Камінь набирає швидкість, мчить по схилу і в якийсь момент розбивається навпіл. Здавалося б, проста сцена, але відео вмить завірусилося, а чоловіча частина аудиторії — у повному захваті. Єдиний недолік — камінь впав не у воду, зазначили чоловіки.

"Відео для моєї чоловічої аудиторії", — підписала кадри Tofa.

"Великий камінь падати, мені подобається. Великий камінь ділитися на 2 маленьких, мені подобається вдвічі"

"Гарна жінка кидати камінь, камінь ламатися на двоє, чоловік радіти, я підписатися на гарний жінка"

"Мужики, ми в небезпеці .... Вони починають розуміти що нам подобається ..."

"Чоловік любить коли камінь падати"

"Дякую, можете ще палицю якусь класну в лісі знайти"

"Камінь бум. Хочу камінь плюх"

"Дуже круте відео, подобається сюжет, доля цього каменю складна, але ми все розуміємо"

"Ааа, камінь робить бдиш"

"Ви бачили? Він ще розділився на цілих 2 камені, дуже круто"

"Найкраще відео яке я бачив за сьогодні"

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайне вірусне відео з Індонезії. На кадрах місцевий блогер мстить комарам.