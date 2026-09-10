McDonald's скоротив меню в Україні: як приготувати фірмовий гамбургер самому

Класичний рецепт популярної страви

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McDonald’s в Україні тимчасово скоротив меню в частині ресторанів через проблеми з постачанням продуктів до ресторанів. Якщо вам захотілося улюбленого гамбургера, засмучуватися не варто — приготувати його з точно такою ж соковитою котлетою та впізнаваним смаком можна у себе на кухні.

Рецептом страви поділилися на порталі Fork to spoon. Автори стверджують, що домашній варіант гамбургера може сподобатися навіть більше, ніж оригінал.

У чому секрет гамбургерів McDonald’s

Смак класичного гамбургера будується на п’яти суворих принципах :

Тонкі котлети — швидко обсмажуються та отримують хрусткі, "мереживні" краї.

— швидко обсмажуються та отримують хрусткі, "мереживні" краї. Парові булочки — виключно м’які та повітряні, без хрусткої обсмаженої скоринки.

— виключно м’які та повітряні, без хрусткої обсмаженої скоринки. Відновлена сушена цибуля — саме вона дає цей специфічний солодко-пікантний аромат.

— саме вона дає цей специфічний солодко-пікантний аромат. Спеції строго під час смаження – сіль та перець додаються лише на сковороді.

– сіль та перець додаються лише на сковороді. Баланс соусів – трохи жовтої гірчиці, кетчуп та тонкі скибочки маринованих огірків.

Якщо дотриматися цих п'яти моментів, результат буде максимально близьким до оригіналу. А якщо ще й загорнути готовий гамбургер у папір і дати йому трохи постояти — різниця з купованим стане практично непомітною.

Рецепт гамбургера як у McDonald’s

Інгредієнти:

яловичий фарш (в ідеалі з лопаткової частини, з жирністю близько 20%);

сіль та чорний перець;

булочки для гамбургерів м’які, прості, без солодких добавок;

сушена подрібнена цибуля;

тепла вода — для розмочування цибулі;

мариновані огірки;

жовта гірчиця;

кетчуп.

Також знадобиться важка чавунна сковорода (або плоска жаровня), міцна металева лопатка, лист пергаментного паперу, пароварка або мікрохвильова піч.

Фото згенероване ШІ

Як приготувати гамбургер як у McDonald’s

Сушену цибулю залийте теплою водою та залиште щонайменше на 10 хвилин. Перед використанням воду злийте. Розділіть м'ясо на чотири частини приблизно по 55–60 г кожна. Котлети в McDonald's відомі своєю тонкістю. Сформуйте з фаршу нещільні, пухкі кульки, не утрамбовуючи їх. На цьому етапі фарш не соліть і не перчіть. Прогрівайте чавунну сковороду на сильному вогні щонайменше 5 хвилин. Покладіть кульку фаршу на розпечену поверхню, накрийте невеликим шматком пергаменту та сильно притисніть лопаткою, поки котлета не стане тонкою (близько 5–6 мм) і широкою (близько 10 см у діаметрі). Утримуйте натиск приблизно 10 секунд. Верхній бік котлети посипте сіллю та перцем, готуйте близько 90 секунд, поки краї не стануть темно-золотавими та хрусткими. Після цього переверніть. Другий бік смажиться 30–45 секунд. Поки смажаться котлети, розігрійте булочки на пару — наприклад, у кошику для пароварки над киплячою водою близько 30 секунд, або в мікрохвильовці, загорнувши у вологий паперовий рушник, секунд на 10. Зберіть гамбургер: нижня булочка → трохи гірчиці → трохи кетчупу → розмочена цибуля → пара скибочок маринованого огірка → гаряча котлета → верхня булочка. Готовий гамбургер загорніть у шматок пергаменту або вощеного паперу та дайте постояти пару хвилин. За цей час булочка трохи вбере пару від котлети, і всі шари об'єднаються.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих огірків для гамбургерів як у McDonald’s.