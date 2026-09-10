Забытый десерт из бабушкиной кулинарной книги: как приготовить нежнейшие яблочные соложеники
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Нежный десерт
Традиционная украинская кухня богата уникальными десертами. Один из таких — соложеники. Этот пирог из тонких коржей в разных семьях готовили по-своему, добавляя разные начинки от фруктов и варенья до мака.
Рецептом ароматных соложеников с яблоками поделились на сайте На пенсії.
В отличие от привычного бисквита, тесто здесь выпекают тонкими коржами, а не одной толстой массой. За счёт этого пирог получается лёгким и буквально тает во рту. А верхний слой из взбитых белков, который слегка подрумянивается в духовке, добавляет десерту хрустящую корочку.
Для приготовления понадобятся:
- три куриных яйца,
- 50 граммов сливочного масла в тесто и еще немного для обжаривания яблок,
- 50 граммов 10%-ных сливок,
- 200 граммов муки,
- два яблока,
- 200 граммов сахара для теста и еще две столовые ложки для белков,
- ванильный сахар и лимонная цедра по вкусу.
Как приготовить соложеники с яблоками
- Яйца разделить на желтки и белки. Желтки необходимо тщательно перетереть с сахаром или взбить миксером.
- Не прекращая взбивание, в массу поочередно ввести растопленное сливочное масло, сливки, ванильный сахар, цедру лимона и муку. Консистенция готового теста должна быть чуть гуще, чем для традиционных блинов.
- Яблоки очистить от кожицы, нарезать небольшими кубиками и обжарить на сливочном масле до мягкости, после чего посыпать сахарной пудрой и перемешать.
- Белки взбить с сахаром в крутую устойчивую пену.
- Треть взбитых белков аккуратно вмешать в приготовленное тесто.
- В небольшой форме выпечь коржи толщиной с оладьи.
- На первый готовый корж выложить слой яблочной начинки, накрыть следующим коржом и повторять процесс, пока не получится стопка из пяти коржей.
- В завершение соложеники со всех сторон щедро смазать оставшимися взбитыми белками и отправить в духовку на 5–10 минут, чтобы белковая глазурь обрела красивый золотистый оттенок.