Забытый десерт из бабушкиной кулинарной книги: как приготовить нежнейшие яблочные соложеники

Нежный десерт

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Традиционная украинская кухня богата уникальными десертами. Один из таких — соложеники. Этот пирог из тонких коржей в разных семьях готовили по-своему, добавляя разные начинки от фруктов и варенья до мака.

Рецептом ароматных соложеников с яблоками поделились на сайте На пенсії.

В отличие от привычного бисквита, тесто здесь выпекают тонкими коржами, а не одной толстой массой. За счёт этого пирог получается лёгким и буквально тает во рту. А верхний слой из взбитых белков, который слегка подрумянивается в духовке, добавляет десерту хрустящую корочку.

Для приготовления понадобятся:

три куриных яйца,

50 граммов сливочного масла в тесто и еще немного для обжаривания яблок,

50 граммов 10%-ных сливок,

200 граммов муки,

два яблока,

200 граммов сахара для теста и еще две столовые ложки для белков,

ванильный сахар и лимонная цедра по вкусу.

Как приготовить соложеники с яблоками