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Забытый десерт из бабушкиной кулинарной книги: как приготовить нежнейшие яблочные соложеники

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Соложеники с яблоками
Соложеники с яблоками. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Нежный десерт

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Традиционная украинская кухня богата уникальными десертами. Один из таких — соложеники. Этот пирог из тонких коржей в разных семьях готовили по-своему, добавляя разные начинки от фруктов и варенья до мака.

Рецептом ароматных соложеников с яблоками поделились на сайте На пенсії.

В отличие от привычного бисквита, тесто здесь выпекают тонкими коржами, а не одной толстой массой. За счёт этого пирог получается лёгким и буквально тает во рту. А верхний слой из взбитых белков, который слегка подрумянивается в духовке, добавляет десерту хрустящую корочку.

Для приготовления понадобятся:

  • три куриных яйца,
  • 50 граммов сливочного масла в тесто и еще немного для обжаривания яблок,
  • 50 граммов 10%-ных сливок,
  • 200 граммов муки,
  • два яблока,
  • 200 граммов сахара для теста и еще две столовые ложки для белков,
  • ванильный сахар и лимонная цедра по вкусу.
Соложеники с яблоками - рецепт
Фото: Ukrainefood.info

Как приготовить соложеники с яблоками

  1. Яйца разделить на желтки и белки. Желтки необходимо тщательно перетереть с сахаром или взбить миксером.
  2. Не прекращая взбивание, в массу поочередно ввести растопленное сливочное масло, сливки, ванильный сахар, цедру лимона и муку. Консистенция готового теста должна быть чуть гуще, чем для традиционных блинов.
  3. Яблоки очистить от кожицы, нарезать небольшими кубиками и обжарить на сливочном масле до мягкости, после чего посыпать сахарной пудрой и перемешать.
  4. Белки взбить с сахаром в крутую устойчивую пену.
  5. Треть взбитых белков аккуратно вмешать в приготовленное тесто.
  6. В небольшой форме выпечь коржи толщиной с оладьи.
  7. На первый готовый корж выложить слой яблочной начинки, накрыть следующим коржом и повторять процесс, пока не получится стопка из пяти коржей.
  8. В завершение соложеники со всех сторон щедро смазать оставшимися взбитыми белками и отправить в духовку на 5–10 минут, чтобы белковая глазурь обрела красивый золотистый оттенок.
Соложеники с яблоками - рецепт
Фото: Ukrainefood.info
Теги:
#Рецепты #Яблоки #Выпечка #Десерт