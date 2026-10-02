Цей будинок зі старих шин та пляшок зігріває сам себе: у чому секрет (відео)

Американська пара збудувала будинок мрії в горах

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У засніжених горах Колорадо (США) на висоті понад 3400 метрів над рівнем моря подружня пара Зак Шехтер та Еліз Шіффман побудувала унікальний автономний будинок, який повністю змінює уявлення про комфортне життя поза цивілізацією. Житло зроблено за концепцією earthship "земляний корабель".

Для створення екобудинку, площею 65 квадратних метрів, пара використала 700 старих автомобільних шин та матеріали з навколишнього середовища (місцева ялина). Про це повідомляє Blic.

Старі шини стали стіною/Фото: Screenshot

Конструкція даху зроблена з місцевої ялини/Фото: Screenshot

Концепція такого житла базується на ідеях архітектора Майкла Рейнольдса із 1970-х років: використовувати відходи та природні ресурси для повної автономії.

Тепло під товщею снігу та сонячна енергія

Зими в цій місцевості суворі — випадає до 3,7 метра снігу, через що будинок, частину якого було збудовано під землею, повністю ховається під білою ковдрою. Однак це лише грає на руку власникам:

Природна ізоляція: Земля та товстий шар снігу працюють як термос.

Земля та товстий шар снігу працюють як термос. Стабільна температура: Завдяки дров’яній печі та величезній оранжереї на південному фасаді, всередині будинку навіть у мороз тримається комфортна температура +27 °C. Навіть під час тижневої відсутності господарів пасивна сонячна система підтримує всередині щонайменше +13 °C.

Завдяки дров’яній печі та величезній оранжереї на південному фасаді, всередині будинку навіть у мороз тримається комфортна температура +27 °C. Навіть під час тижневої відсутності господарів пасивна сонячна система підтримує всередині щонайменше +13 °C. Електрика та вода: На даху встановлені шість сонячних панелей із потужними акумуляторами, а воду збирають з опадів та завдяки розтопленому снігу у спеціальні цистерни на 9000 літрів. Для підігріву води вони використовують проточний водонагрівач на пропані й одного газового балона їм вистачає приблизно на місяць. Також у будинку є генератор, якщо сонячної енергії не вистачає.

6 сонячних панелей забезпечують електрикою будинок/Фото: Screenshot

Побут без рахунків за комуналку

Інтер’єр житла повністю підтримує принципи екологічності: стіни частково викладені з тисяч скляних пляшок, які створюють неймовірне світлове сяйво, а меблі зроблені вручну.

Пляшки у стіні є джерелом світла/Фото: Screenshot

Вхідна теплиця служить не лише тамбуром, а й справжнім зимовим садом. Рослини там автоматично поливаються "сірою" водою після прання або душу, яка попередньо природним шляхом фільтрується через гравій.

Зимовий сад у будинку/Фото: Screenshot

Освоївши виживання в диких умовах, пара повністю адаптувалася до місцевого життя: Еліз відкрила лісопильню, а Зак — будівельну компанію. Зараз вони зводять ще масштабніший автономний будинок площею 195 квадратних метрів, доводячи, що життя без комунальних рахунків може бути зручним і сучасним.

Нагадаємо, в умовах регулярних загроз енергосистемі та підготовки до складного опалювального сезону українці продовжують шукати автономних рішень для енергопостачання своїх будинків. Власник приватного будинку нестандартно підійшов до питання енергонезалежності, змонтувавши сонячні панелі на фасад свого будинку.