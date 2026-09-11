Більшість робить це на автоматі: чому мити підлогу теплою водою — небезпечна помилка

Ця звичка може дорого коштувати

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Багато хто звик набирати у відро гарячу воду для прибирання, вважаючи, що так бруд змивається краще й швидше. Насправді ж ця звичка може не лише не покращити результат, а й помітно його погіршити. Замість сяйва на підлозі залишаться білясті розводи та липкі сліди, а саме покриття може деформуватися.

На це звернуло увагу німецьке видання Merkur.

Чому гаряча вода шкодить збиранню

Більшість засобів для миття підлоги містять спирт або інші леткі компоненти. Якщо розбавити такий продукт гарячою водою, спирт починає миттєво випаровуватися ще до того, як швабра торкнеться покриття. У результаті мийний засіб втрачає свою ефективність.

Крім того, за швидкого випаровування гарячої рідини мило та хімічні добавки осідають на поверхні тонкою плівкою. Саме вона після висихання перетворюється на неприємні розводи або робить підлогу липкою, змушуючи її притягувати ще більше пилу.

Окрема неприємність підстерігає тих, у кого підлогове покриття зроблене з дерева чи ламінату. Деревина та пресована стружка дуже чутливі до високої температури й надлишку вологи. Гаряча пара та вода розширюють мікрощілини, проникають у стики, через що покриття починає набрякати, деформуватися й швидко ставати непридатним.

Як правильно мити підлогу без шкоди для покриття

Перш ніж братися за швабру, підлогу варто пропилососити або підмести, щоб пісок і дрібне сміття під час вологого прибирання не розмазалися по підлозі. Далі важливо не переборщити з мийним засобом, оскільки його надлишок не робить підлогу чистішою, а лише залишає липку плівку, яку потім складно змити.

Фото згенероване ШІ

Для миття ламінату швабру потрібно віджимати особливо ретельно, щоб на підлозі залишалася лише легка волога, а після миття поверхню можна одразу протерти насухо.

Гаряча вода знадобиться лише в тому разі, коли потрібно вимити жирні плями біля плити. Жир краще розчиняється саме в теплій воді з додаванням невеликої кількості мийного засобу. Тому такі забруднення можна попередньо обробити гарячішим розчином, а потім перейти до звичайного прибирання підлоги прохолодною водою.

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