Большинство делает это на автомате: почему мыть полы теплой водой — опасная ошибка

Эта привычка может дорого стоить

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Многие привыкли набирать в ведро горячую воду для уборки, считая, что так грязь смывается лучше и быстрее. На самом же деле эта привычка может не только не улучшить результат, но и заметно его ухудшить. Вместо сияния на полу останутся белесые разводы и липкие следы, а само покрытие может деформироваться.

На это обратило внимание немецкое издание Merkur.

Почему горячая вода вредит уборке

Большинство средств для мытья пола содержат спирт или другие летучие компоненты. Если разбавить такой продукт горячей водой, спирт начинает моментально испаряться еще до того, как швабра коснется покрытия. В итоге моющее средство теряет свою эффективность.

Кроме того, при быстром испарении горячей жидкости мыло и химические добавки оседают на поверхности тонкой пленкой. Именно она после высыхания превращается в неприятные разводы или делает пол липким, заставляя его притягивать еще больше пыли.

Отдельная неприятность подстерегает тех, у кого напольное покрытие сделано из дерева или ламината. Древесина и прессованная стружка очень чувствительны к высокой температуре и избытку влаги. Горячий пар и вода расширяют микрощели, проникают в стыки, из-за чего покрытие начинает разбухать, деформироваться и быстро приходить в негодность.

Как правильно мыть полы без вреда для покрытия

Прежде чем браться за швабру, пол стоит пропылесосить или подмести, чтобы песок и мелкий мусор во время влажной уборки не размазались по полу. Дальше важно не переусердствовать с моющим средством, так как его избыток не делает пол чище, а только оставляет липкую пленку, которую потом сложно смыть.

Фото сгенерировано ИИ

Для мытья ламината швабру нужно отжимать особенно тщательно, чтобы на полу оставалась лишь легкая влага, а после мытья поверхность можно сразу протереть насухо.

Горячая вода пригодится только в том случае, когда нужно вымыть жирные пятна возле плиты. Жир лучше растворяется именно в теплой воде с добавлением небольшого количества моющего средства. Поэтому такие загрязнения можно предварительно обработать более горячим раствором, а затем перейти к обычной уборке пола прохладной водой.

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