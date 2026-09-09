Очистить кран до блиску: простий кухонний предмет рятує від білого нальоту

Побутова хімія не знадобиться

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Змішувач на кухні або у ванній кімнаті може бути справжньою окрасою інтер'єру, але естетичний вигляд зводиться нанівець через жорстку воду. Буквально після кількох використань на блискучому металі з'являються некрасиві білі розводи та тьмяні плями. У спробах повернути сантехніці первозданний вигляд багато хто використовує жорсткі губки та агресивні засоби для чищення, чим остаточно псує покриття.

Як пише видання iReceptář, повернути хромованому крану дзеркальний блиск можна без побутової хімії та зайвих витрат, якщо зазирнути у кухонну шухляду з приладдям для випікання.

Чому на змішувачах з’являється білий наліт

Коли краплі жорсткої води висихають на металі, на поверхні залишаються розчинені вній мінерали. Саме вони утворюють білясті або сіруваті плями, через які кран з часом виглядає тьмяним і недоглянутим.

Як видалити білі плями на крані

Видалити такі відкладення вологою ганчіркою не вдається. У такому разі можна використати папір для випікання.

Відірвіть невеликий аркуш пергаментного паперу та зіжмакайте його в кульку. Змішувач має бути сухим. Легкими рухами протирайте зіжмаканим папером місця з мінеральними відкладеннями. Особливу увагу приділіть білим кільцям біля основи. Починайте обережно, за потреби трохи посилюючи тиск. Ви побачите, як відкладення поступово зникають, а хром починає блищати. Наприкінці протиріть поверхню сухою м'якою тканиною.

Фото згенероване ШІ

Якщо наліт занадто товстий, клінери рекомендують попередньо розм'якшити мінеральні відкладення оцтом, нанесеним на тканину, і тільки після цього переходити до м'якого очищення та полірування.

Щоб не витрачати час на видалення застарілого нальоту, експерти радять щоразу після використання раковини промокати змішувач сухою серветкою або мікрофіброю. Без крапель води, що залишилися, мінеральним відкладенням просто ні з чого буде утворюватися.

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