Улюблений аромат кількох поколінь: ці культові бюджетні парфуми продають на шалених знижках

Їх досі обирають тисячі покупців

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Є аромати, які з'являються на полицях на кілька сезонів, а є ті, що роками залишаються улюбленцями покупців. До останніх належать жіночий Elizabeth Arden Green Tea та чоловічий Banderas Blue Seduction

Про це "Телеграфу" розповіла Людмила Унінець, менеджерка категорійного управління BROCARD за напрямом "Парфумерія". Наразі обидві позиції можна придбати в магазині зі знижкою.

"Беззаперечними лідерами мідл-сегменту залишаються легендарні аромати Elizabeth Arden Green Tea та Banderas Blue Seduction, які впевнено утримують першість уже не одне десятиліття", — зазначила Людмила Унінець.

Green Tea — жіноча класика із запахом зеленого чаю

Elizabeth Arden Green Tea з'явився у 1999 році й за понад два десятиліття став одним із найвідоміших ароматів бренду. Його композиція побудована навколо зеленого чаю, доповненого цитрусовими, квітковими та деревними нотами.

Elizabeth Arden Green Tea. Фото: "Телеграф"

На старті відчуваються бергамот і лимон. Потім до них приєднуються зелений чай, жасмин та насіння селери, а в базі залишаються амбра, дубовий мох і мускус.

У результаті аромат звучить свіжо та легко: цитрусові ноти поступово поступаються зеленому чайному акорду, а фінал стає м'якшим і теплішим.

У BROCARD флакон на 100 мл зараз Elizabeth Arden Green Tea можна придбати за 1 206.90 грн замість 2 321 грн.

Blue Seduction — чоловічий аромат із кавуном та капучино

Banderas Blue Seduction випустили у 2007 році. Автором композиції став французький парфумер Олів'є Кресп.

Banderas Blue Seduction

Аромат починається з бергамоту, чорної смородини та м'яти. Далі розкриваються водні й квіткові акорди, до яких додаються кавун та кардамон.

У базі свіжість змінюється більш теплим звучанням. Тут поєднали деревні ноти, амбру, мускус, кедр і незвичний акорд капучино.

У BROCARD флакон на 100 мл Banderas Blue Seduction зараз можна придбати за 1 104.50 грн замість 2 124 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, про аромат з 80-х, який знову зводить з розуму.