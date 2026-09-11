Любимый аромат нескольких поколений: эти культовые бюджетные духи продают с бешеными скидками

Их до сих пор выбирают тысячи покупателей

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Есть ароматы, которые появляются на полках на несколько сезонов, а есть те, которые годами остаются любимцами покупателей. К последним относятся женский Elizabeth Arden Green Tea и мужской Banderas Blue Seduction.

О том, какие недорогие ароматы сейчас остаются среди самых популярных, "Телеграфу" рассказала Людмила Унинец, менеджер категорийного управления BROCARD по направлению "Парфюмерия". Сейчас обе позиции можно приобрести в магазине со скидкой.

"Бесспорными лидерами мидл-сегмента остаются легендарные ароматы Elizabeth Arden Green Tea и Banderas Blue Seduction, уверенно удерживающие первенство уже не одно десятилетие", – отметила Людмила Унинец.

Green Tea – женская классика с запахом зеленого чая

Elizabeth Arden Green Tea появился в 1999 году и за два десятилетия стал одним из самых известных ароматов бренда. Его композиция построена вокруг зеленого чая, дополненного цитрусовыми, цветочными и древесными нотами.

Elizabeth Arden Green Tea. Фото: "Телеграф"

На старте ощущаются бергамот и лимон. Затем к ним присоединяются зеленый чай, жасмин и семена сельдерея, а в базе остаются амбра, дубовый мох и мускус.

В результате аромат звучит свежо и легко: цитрусовые ноты постепенно уступают зеленому чайному аккорду, а финал становится более мягким и теплым.

В BROCARD флакон на 100 мл сейчас Elizabeth Arden Green Tea можно приобрести за 1 206.90 грн вместо 2 321 грн.

Blue Seduction – мужской аромат с арбузом и капучино.

Banderas Blue Seduction выпустили в 2007 году. Автором композиции стал французский парфюмер Оливье Кресп.

Banderas Blue Seduction

Аромат начинается с бергамота, черной смородины и мяты. Далее раскрываются водные и цветочные аккорды, к которым прилагаются арбуз и кардамон.

В основе свежесть сменяется более теплым звучанием. Здесь соединили древесные ноты, амбру, мускус, кедр и необычный аккорд капучино.

В BROCARD флакон на 100 мл Banderas Blue Seduction сейчас можно приобрести за 1 104.50 грн вместо 2 124 грн.

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