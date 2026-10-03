Традиційні шафи та дзеркала у передпокої - вчорашній день. Як виглядає стильний вхід в дім (фото)

Сучасні тенденції поєднують естетику та функціональність

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Традиційні шафи та дзеркала у передпокої більше не є єдиним каноном оформлення цього простору. Хоча це поєднання досі актуально, сучасні дизайнерські рішення пропонують значно більше варіантів.

Про це розповідає польський сайт Dobrze Mieszkaj. Організація простору у передпокої є непростим завданням, бо з одного боку, він має вміщувати багато речей — верхній одяг, взуття, сумки та багато дрібниць. З іншого боку, коридор — перше, куди ми потрапляємо, заходячи в будинок і він має бути затишним та зручним.

Сучасний передпокій поєднує шафу до стелі та відкритий простір для відпочинку. Фото: Maja Różańska

Сучасний дизайн все більше робить ставку на баланс між порядком та привабливістю. Останні тенденції включають виготовлені на замовлення шафи, лавки, гачки, шухляди для взуття та поєднання відкритих та закритих систем зберігання.

Шафа може бути практично непомітною, якщо її фасади розташовані врівень зі стіною. У маленькому коридорі кожен сантиметр на рахунку, тому шафи заввишки до стелі – одне з найпрактичніших рішень.

Ще одне цікаве рішення для передпокою. Фото: Follow The Flow

На верхніх поличках можна розмістити валізи, зимовий одяг у несезон, капелюхи або речі, які використовуються час від часу. Для повсякденного одягу найкраще залишити місце на відстані витягнутої руки, а внизу запланувати шухляди або полиці для взуття.

Все частіше дизайнери пропонують поєднувати різні підходи до зберігання речей. Деякі шафи залишають закритими, а інші перетворюють на відкриті ніші з лавкою та вішалками. Цей хід не дає передпокою перетворитися на стіну з меблями.

Дзеркала можуть бути різних форм. Фото: Paulina Borisik

Без дзеркала у коридорі не обійтися, але воно не обов'язково має бути класичної прямокутної форми. У вузькому коридорі дзеркала відбивають світло та візуально збільшують простір. Дзеркала неправильної форми, закруглені поверхні та моделі з підсвічуванням є сучасними альтернативами.

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