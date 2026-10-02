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Не через Південний міст: як ще можна дістатись з одного берега Києва на інший

Автор
Людмила Рябенька
Дата публікації
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КМДА змінила рух транспорту Новина оновлена 02 жовтня 2026, 20:16
КМДА змінила рух транспорту. Фото Колаж "Телеграфу"

Ворог б'є по транспортній артерії Києва

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Росіяни повторно атакували Південний міст у Києві. Це вже четвертий удар по переправі з ранку 1 жовтня.

Південний міст повністю закритий для руху автотранспорту та метро — і під час повітряних тривог, і за їх відсутності. "Телеграф" зібрав актуальну інформацію про те, як тепер можна перебратися через Дніпро.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив чергове влучання у Південний міст.

"Нагадаю, міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро. Екстрені служби прямують на місце", — написав Кличко.

У КМДА повідомили, що в столиці наразі діють тимчасові обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги.

Зокрема:

  • Дарницький міст — рух транспорту здійснюється однією смугою з правого на лівий берег;
  • міст Метро — рух транспорту перекривається з лівого на правий берег;
  • Подільський мостовий перехід — рух транспорту перекривається з лівого на правий берег.

У міській адміністрації закликали водіїв враховувати ці обмеження під час планування поїздок.

Раніше, після брифінгу заступника голови КМДА Петра Пантєлєєва повідомлялося, що:

  • Міст Патона — рух обмежується під час повітряних тривог у напрямку з правого на лівий берег.
  • Північний міст — рух обмежується під час повітряних тривог у напрямку з правого на лівий берег.

Нагадуємо, "Телеграф" розповідав, що Південний міст — одна з ключових переправ через Дніпро в Києві. Саме ним проходить значна частина транзитного трафіку між лівобережною та правобережною частинами України.

Теги:
#Київ #Атака #Південний міст #Обстріл