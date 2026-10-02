Є три вагомі переваги: який із чотирьох планів перемир’я України з Росією є найбільш реальним

Пропозиції країн відрізняються за масштабом

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США, Індія, Туреччина та Єгипет мають свої варіанти часткового припинення вогню між Україною та Росією. Київ зацікавлений у комплексному варіанті, коли йдеться про перемир'я енергетичне та в Чорному морі.

На думку штучного інтелекту Gemini, найбільш реалістичним та життєздатним є варіант, запропонований Індією. Він назвав три головні переваги плану Делі.

Комплексність. План Індії об'єднує і можливе енергетичне перемир'я, і безпеку морських шляхів та відновлення судноплавства в Чорному морі, що веде до продовольчої безпеки. Тут важливо, що в такому випадку портова інфраструктура є і енергетичним вузлом, і логістичним хабом. Збіг з вимогами України. Інші пропозиції лише частково закривають вимоги. США пропонують припинити удари по енергооб'єктах в обмін на відсутність "далекобійних санкцій" по НПЗ Росії. Туреччина та Єгипет мають продовольчі пропозиції, зокрема для відновлення "зернового коридору". Статус Індії. Ця країна не припинила співробітництво з РФ, що дає економічний важіль. При цьому з Україною та США є конструктивний діалог.

Важливо, що це не єдині мирні ініціативи. Туреччина спільно з ООН також готує нові переговори щодо безпеки морських перевезень із залученням швейцарських посередників.

Та всі плани й ідеї можуть розбитися о стіну небажання Росії закінчувати війну. Президент Володимир Путін вже назвав ідею часткового перемир'я, зокрема енергетичного, безглуздям. Водночас він відзначив, що у Нарендра Моді прем'єр-міністра Індії, "є дуже гарні ідеї" щодо України.

Як раніше писав "Телеграф", прямі двосторонні домовленості без залучення зовнішніх посередників мають украй малі шанси спрацювати – лише 25–30%. Якщо ж системи контролю та верифікації взагалі відсутні, імовірність дотримання зобов'язань опускається до 15–20%. Навіть без нагляду кількатижневе припинення ударів здатне тимчасово влаштувати обидві сторони, проте для тривалої стабільності потрібен дієвий арбітраж. За наявними оцінками, роль США як арбітра здатна збільшити міцність перемир'я до 40% – за умови, що Вашингтон відкрито вказуватиме на порушника угод.