Зупинив ТЦК, а в "Резерв+" ще старі дані: юрист пояснив, як діяти при змінах на роботі

Підписаний наказ ще не означає оновлення реєстру

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Внутрішнє переведення на роботі не анулює бронювання від мобілізації, проте реєстри оновлюються не миттєво. Що мати при собі, якщо в цей час зупинить ТЦК, розповів військовий юрист.

"Телеграф" з'ясував, як "Дія" та "Оберіг" (реєстр військовозобов'язаних) сприймають кадрові переведення. Також запитали, чи втрачає чинність наказ із назвою старої посади і що робити, якщо працівника зупиняють до оновлення даних.

"Оберіг" не бачить у переведенні звільнення

Працівників турбує питання, чи вважає система зміну посади припиненням роботи на підприємстві. Експерт стверджує, що ні.

"Переведення працівника на іншу посаду в межах того самого підприємства не означає припинення трудових відносин і саме по собі не призводить до анулювання бронювання", — каже у військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

За його словами, у роботодавця є два обов'язки:

повідомити Пенсійний фонд про переведення не пізніше наступного дня після фактичної зміни;

про переведення не пізніше наступного дня після фактичної зміни; оновити відомості персонального військового обліку.

Для цього в "Дії" працює послуга "Актуалізація відомостей персонального обліку працівників". Через неї можна додавати працівників, редагувати доступні дані та видаляти інформацію після звільнення. Юрист наголошує: при внутрішньому переведенні видаляти відомості про працевлаштування не потрібно, бо трудові відносини тривають. Якщо щось треба виправити, достатньо функції редагування.

Як пояснюють на порталі "Дія", в одному повідомленні до Пенсійного фонду можна подати кілька видів змін: прийняття на роботу, переміщення між структурними підрозділами, перехід на іншу постійну посаду, звільнення чи поновлення.

Оновлення відбувається автоматично або протягом трьох робочих днів, якщо інформацію додатково опрацьовують Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Експерт підкреслює різницю між кадровими даними і чинністю бронювання. Навіть коли нової посади ще немає в державних реєстрах, саме переведення раніше наданої відстрочки не припиняє.

Старий наказ із назвою посади: чи він ще чинний

У наказі про бронювання часто прописана конкретна посада. Тому виникає запитання, чи втрачає такий документ силу в день підписання наказу про переведення.

"Ні. Відповідно до пункту 31 постанови Кабінету Міністрів № 76, переведення працівника на іншу посаду в межах того самого критично важливого підприємства не є підставою для анулювання бронювання", — зазначає Данило Гончаренко.

Навіть якщо в попередніх документах названо певну посаду, її зміна не припиняє дію бронювання. Водночас працівник має й надалі відповідати встановленим умовам бронювання.

Одна з таких умов — зарплата. З 1 вересня 2026 року для більшості роботодавців вона має бути не меншою за три мінімальні (25 941 грн). Раніше поріг становив 2,5 мінімальної, тобто 21 617,50 грн.

Анулювання все ж можливе, але з ініціативи самого роботодавця. На порталі "Дія" є окрема послуга: підприємство подає заяву, якщо працівнику вже не потрібна відстрочка через зміну умов роботи чи перехід на іншу посаду. Є й автоматичний варіант. Коли підприємство втрачає статус критично важливого, бронювання його працівників анулюється без окремої заяви.

Але тут виникає типова проблема: працівника переводять або змінюють його функціонал, а інформацію не оновлюють. За їхніми словами, саме це створює ризик скасування бронювання.

Нова заява не потрібна: 2 дні, 72 години та один виняток

Далі постає питання до кадровика: чи подавати заяву на бронювання заново після переведення.

"Повторно подавати заяву на бронювання виключно через внутрішнє переведення не потрібно", — пояснює юрист. Роботодавець лише повідомляє про зміни Пенсійний фонд. Після цього, за інформацією порталу "Дія", відомості оновлюються зазвичай протягом двох днів.

Виняток — ситуація, коли бронювання анулювали з інших підстав. Тоді роботодавець подає нову заяву через "Дію". Загальний строк її розгляду для критично важливих підприємств становить до 72 годин.

Є й швидший шлях, але з умовою. Послуга "Продовження бронювання працівників" дозволяє продовжити бронь за 24 години без анулювання, якщо не змінилися ні орган, що надав критичність, ні роль працівника. У "Дії" зауважують: якщо роль змінилася, компанія подає стандартну заяву.

Зупинили на вулиці, а в "Оберігу" ще старі дані

Наказ про переведення вже підписано, а реєстр ще не оновився. У цей час працівника може зупинити патруль для перевірки документів.

Юрист радить діяти так:

Пред'явити електронний військово-обліковий документ із чинним бронюванням у застосунку "Резерв+". Мати копію наказу про переведення. Мати підтвердження від роботодавця, що трудові відносини не припинялися.

"Ці додаткові документи не замінюють чинного бронювання в державному реєстрі", — застерігає Данило Гончаренко. Головним підтвердженням залишається статус бронювання в "Резерв+".

Є й можливість підправити дані самостійно. Якщо роботодавець уже подав кадрові зміни, а працівник не відображається в системі, то, як радять на порталі "Дія", місце праці можна оновити в "Резерв+". Для цього потрібно відкрити меню, обрати "Виправити дані онлайн", а далі "Неактуальне місце роботи".

Що перевірити до і після переведення

Щоб не потрапити в таку ситуацію, експерт радить кадровій службі діяти у два етапи. До переведення варто перевірити, чи актуальне бронювання. Після оформлення кадрових змін потрібно простежити, чи оновилися відомості в реєстрі.

Статус бронювання можна перевірити у застосунку "Резерв+", а електронний військово-обліковий документ сформувати на порталі "Дія".

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо відстрочка є, але "Резерв+" її не показує, де може бути проблема та як її вирішити.