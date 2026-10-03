Київ знову скували затори після атаки на Північний міст: як курсує транспорт (відео)

Через удар по переправах через Дніпро столиця зіткнулася з величезними викликами

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Зранку у суботу, 3 жовтня, у Києві від Троєщини в напрямку Північного мосту утворився значний затор. Міст перекрито після влучання російського реактивного "шахеда".

"Телеграф" розповідає, що відбувається з рухом у Києві 3 жовтня. Удар по Північному мосту підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили.

Виникли масштабні затори на проспекті Романа Шухевича від Деснянського району у бік Північного мосту. Також автівки стоять на проспекті Степана Бандери з Почайни у бік Троєщини.

Через перекриття Північного мосту низка автобусів та тролейбусів прямує за зміненим маршрутом, поінформували у "Київпастрансі".

Рух автобусів №№ 21, 73, 101 організовано за маршрутом:

Подільський мостовий перехід — ст. м. "Поштова площа" — Європейська площа

Рух автобусів №№ 21, 73, 101, 114 відновлено о 07:57, курсування за власними схемами з відхиленням від графіка.

Рух тролейбусів організовано так:

№№ 29, 30, 31, 47 — (виїзд з лівого берега) від вул. Милославської до Дарницької площі;

— (виїзд з лівого берега) від вул. Милославської до Дарницької площі; № 29, 30, 31, 47 — (виїзд з правого берега) від зал. пл. "Куренівка", ст. м. "Лукʼянівська", вул. Кадетський гай та ст. м. "Мінська" до ст. м. "Почайна".

Нагадаємо, що через наслідки російських ударів також перекритий Південний міст Києва. Протягом 1 та 2 жовтня РФ завдала чотири по Південному мосту. Він повністю закритий для руху автотранспорту та метро.

Читайте статтю "Телеграфа", чому столиця виявилась неготовою до ударів РФ по мостах через Дніпро та як у владі пропонують вирішувати проблему: Пороми, велосипеди і непарні години для водіїв, – як влада пропонує рятувати Київ, якщо мости зруйнують