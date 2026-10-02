Без метро і з розбитими мостами: названо схему, яка врятує Київ від транспортного колапсу

Експерт назвав кроки, які Києву потрібно зробити зараз

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Автобуси зі спальних районів лівого берега мають їхати одразу на правий берег, а не до метро, і по окремих смугах під наглядом поліції.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів транспортний аналітик, співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко. Він розповів, як перебудувати маршрути громадського транспорту, поки після російських ударів обмежено рух мостами.

2 жовтня: люди йдуть пішки, а таксі просить понад 1000 гривень

Вранці в п'ятницю, 2 жовтня, після нічної атаки РФ у Києві утворилися значні затори. Найважче дістатися з лівого берега на правий.

Ось що відомо про ситуацію на момент публікації:

Південний міст перекрили повністю в обох напрямках, а рух мостом Патона і мостом Метро обмежили.

перекрили повністю в обох напрямках, а рух мостом Патона і мостом Метро обмежили. Значні затори на Печерську та Дніпровській набережній . Рух мостом Патона в бік лівого берега фактично паралізований.

. Рух мостом Патона в бік лівого берега фактично паралізований. На зупинках чекають десятки пасажирів , а громадський транспорт запізнюється.

, а громадський транспорт запізнюється. Поїздка таксі з лівого берега на правий коштує понад 1000 гривень.

Південний міст уночі втретє за добу потрапив під удар російських військ. Ще після ударів 1 жовтня там були пошкоджені дорожнє покриття, опори, відбійники та бетонні загородження метро. Тоді зупиняли рух метро і наземного транспорту. У КМДА тимчасово впроваджували зміну маршрутів автобусів і тролейбусів та пускали їх на лівий берег через Дарницький міст.

Автобуси підвозять людей до метро, яке не працює

За словами Олександра Гречка, проблема зараз в самій схемі, за якою їздить наземний транспорт Києва.

"Міська влада має кардинально перемалювати карту маршрутів, зокрема тих, що йдуть на лівий берег. Перш за все, більшість автобусних і тролейбусних маршрутів заточені на те, щоб підвозити людей до метрополітену", — зазначає експерт.

Він вважає, що коли метро зупиняється, така схема стає безглуздою.

"Якщо метро більшу частину часу не працює, немає сенсу підвозити людей до непрацюючих станцій", — пояснює Гречко.

Про залежність від метро експерт говорив і раніше, зокрема він звертав увагу на проблему транспортного планування столиці: кияни покладаються майже виключно на підземку.

Прямо через Дніпро: куди мають їхати автобуси зі спальних районів

Замість підвезення до станцій Гречко пропонує інший початок і кінець маршруту.

"Тепер більшість автобусів з лівого берега на правий мають їхати одразу зі спальних районів на правий берег Києва, як мінімум до найближчої станції метрополітену", — каже він.

Тобто пасажир сідає в автобус у своєму районі й доїжджає на правий берег без пересадки на метро. Це дозволило б частково компенсувати відсутність підземки. Для мешканців лівого берега шлях на правий лежить через мости, рух якими зараз обмежений.

Схожу ідею Гречко озвучував і в березні 2025 року. У тому ж інтерв'ю він говорив про резерв автобусів і водіїв, які під час повітряної тривоги мали б їхати до станції "Арсенальна". Там люди пересідали б із метро на наземний транспорт.

Але одних маршрутів мало. Нові рейси не розв'яжуть проблему, якщо автобуси їхатимуть у загальному потоці, наголошує Олександр Гречко.

"Можна запустити більше автобусів з лівого на правий берег, але вони всі стоятимуть у заторах. Водії приватних авто, очевидно, порушуватимуть", — додає експерт.

Смуга, яку треба охороняти: хто має стежити за порядком

Другий крок, за словами Гречка, окремі смуги для автобусів і тролейбусів.

"Це треба робити екстрено", — наголошує експерт.

Самого знака чи розмітки, на його думку, недостатньо. Смуги мають охороняти:

На смугах чергує патрульна поліція. Водіїв приватних авто, які заїжджають на них, штрафують.

Інакше виділена смуга перетворюється на ще один ряд у загальному заторі. Мета в тому, щоб автобуси й тролейбуси їхали швидко і передбачувано.

"Ці смуги треба захищати від порушників, щоб автобуси та тролейбуси проїжджали швидко і без проблем", — переконаний Олександр Гречко.

Перебудову маршрутів і захищені смуги експерт називає головним, що Києву слід зробити зараз.

"Це ключові речі, які треба зробити зараз", — підсумовує Гречко.