"Пептидна афера", косметичні штампи та мільйони: що насправді ховається за скандалом довкола "Біопатиду" та Марії Трифонової

Хто стоїть за брудним бізнесом на так званих "ін'єкціях для схуднення"

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З одного боку — агресивна реклама, преміальні клініки та зіркові амбасадори. З іншого — брудна раковина та кустарне виробництво, де бодяжили ін'єкції для схуднення.

Саме так виглядає реальне закулісся "інноваційного" препарату "Біопатид" (Biopatid). Поки пацієнтам продавали ілюзію легкого схуднення та вічної молодості, підпільний конвеєр приносив організаторам шалені кошти. Хто стоїть за брудним бізнесом і чи зупинили силовики конвеєр, читайте у матеріалі "Телеграфу".

Зірковий щит та імперія Трифонової: як створювався елітарний міф

Майже два роки тому (наприкінці 2024 — на початку 2025 року) на українському ринку з’явився новий препарат для схуднення "Біопатид" (Biopatid). Цей засіб на основі тирзепатиду за лічені місяці набрав приголомшливих обертів. У приватних переписках лікарі запевняли пацієнтів, що закордонний аналог "Мунджаро" нібито не сертифікований в Україні, а от "Біопатид" — "офіційний, сертифікований, значно м'якший та ефективніший".

Головним локомотивом, публічним обличчям та "ідеологинею" просування "Біопатиду" стала Марія Трифонова — власниця відомої київської мережі клінік естетичної медицини TRYFONOVA MD. Завдяки власній медійності та авторитету у сфері краси, бізнесвумен вивела препарат у преміумсегмент.

Марія Трифонова

Просували його на ринку через агресивну рекламну кампанію та створення цілої екосистеми — "Biopell Academy & Club" / "Biopell System™". Вона позиціювала себе як передова біотехнологічна мережа, хоча по факту працювала за принципом мережевої піраміди на кшталт Herbalife. Косметологам та лікарям з усієї країни на спеціалізованих семінарах масово видавали фірмові сертифікати, загалом приєднавши 5 000 медичних працівників та близько 200 000 пацієнтів. Також цей засіб, а з ним і біоідентичні гормональні пелети, брендовані БАДи та біодобавки, антивікові метаболічні коктейлі (NAD+ та NADH) тощо активно просували через відомих людей, наприклад серед амбасадорів були шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво та зірка серіалу "Кайдашева сім’я" Тарас Цимбалюк.

Серед амбасадорів препарату багато відомих людей

Проте, як з'ясувалося, розрекламованого препарату юридично та фактично не існувало. Ще в січні 2026 року Держлікслужба України на підставі матеріалів СБУ видала офіційне розпорядження № 20-001.3/002.0/17-26. Документ чітко констатував: лікарський засіб "BIOPATID" взагалі не зареєстрований в Україні. Уся серія 9922 з маркуванням вигаданої бразильської фірми "UNIKKA PHARMA LTDA" визнана стовідсотковим фальсифікатом, а його продаж, зберігання та застосування були суворо заборонені.

Проте це попередження пройшло для широкого загалу абсолютно непоміченим:

Жодних публічних відкликань чи заяв про вилучення з боку представників мережі не послідувало.

У Києві, Миколаєві (зокрема в клініках "Актив Медікал", "Блажко", "Лазерхауз"), Одесі та інших містах ін'єкції продовжували спокійно колоти пацієнткам — навіть дівчатам без надлишкової ваги чи медичних показань, а вулиці залишалися завішаними рекламними білбордами.

Справжня бомба вибухнула у вересні 2026 року, коли СБУ та обласна прокуратура провели понад 250 обшуків по всій країні та повідомили про підозру 27 учасникам організованого угруповання. Силовики розкрили справжню суть "інноваційного аналога":

Сировину невідомого походження (тирзепатид) везли з Китаю під виглядом звичайних харчових добавок, використовуючи "зелений коридор" через підконтрольного митного брокера.

Стерильний, як стверджувала реклама, препарат колотився у звичайній підпільній лабораторії без дотримання жодних санітарних норм.

Собівартість одного флакона цього підпільного непотребу становила всього 17 доларів США. Проте довірливим пацієнтам впарювали за ціною від 1200 доларів США за курс.

Де виготовляли "диво-препарат". Фото - Прокуратура України

Сьогодні Марія Трифонова та її можливі спільники перебувають під слідством за ч. 2 ст. 321-1 КК України (виготовлення та збут фальсифікованих ліків в складі організованої групи), що передбачає до 10 років ув'язнення.

Юридичний трюк: "трансформація" ін’єкції у косметику

Вивчення документів, наявних у відкритому доступі, привело журналістів видання "Телеграф" до неочікуваного відкриття: щоб обійти заборону на продаж лікарського засобу та прикрити нелегальний збут перед перевірками, організатори схеми "Biopatid" пішли на цинічний юридичний трюк — "трансформацію" медичної ін'єкції у звичайну косметику.

Організатори звернулися не до державних органів реєстрації фармпродукції, а до приватного органу з сертифікації — ТОВ "УКРСИСТЕМС" (м. Рівне, директор Сергій Чекун). Саме ця фірма 19 лютого 2026 року, тобто невдовзі після публікації Держлікслужби, видала сертифікат відповідності № UA.CRT.00098-26 (чинний до 18.02.2027). У цьому документі відбулася маніпуляція з категорією продукту:

Ін'єкційний розчин тирзепатиду під шкіру задекларували як "Косметичний засіб "Біопатид"".

Замість фармакологічних протоколів контролю якості ліків препарат сертифікували за стандартами маркування та пакування косметичної продукції — ДСТУ ISO 22715:2019 ("Косметична продукція. Пакування та маркування") та ДСТУ OIML R 87:2017 ("Кількість фасованого товару в упаковках").

Сертифікат відповідності. Скриншот

У новому приватному сертифікаті повністю змінили юридичний ланцюжок постачання:

Замість бразильської UNIKKA PHARMA LTDA (яку СБУ внесла до чорного списку за фальсифікат) виробником вказали іншу компанію з Сан-Паулу — HOMINEM CLINIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Заявником та власником сертифіката виступило новостворене київське ТОВ "ЮНІКА ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 45899166).

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "ЮНІКА ЮКРЕЙН" є громадянин Бразилії Де Кастро Нагіб Саломао Бруно (із реєстрацією у м. Сан-Паулу).

Офіційна юридична адреса ТОВ "ЮНІКА ЮКРЕЙН" — м. Київ, вул. Ямська, 52, офіс 70. За цією ж адресою зареєстровано Адвокатське об'єднання "Пріорітас" (код ЄДРПОУ 44566908) та веде діяльність представниця за патентами й торговельними марками Леся Ступницька, яка й подавала від імені "ЮНІКА ЮКРЕЙН" заявки на торгові марки "unikka europe" та "unikka pellets".

Торгові марки "Unikka Europe" та "Unikka pellets"

Отримавши цей приватний сертифікат на "косметику", розповсюджувачі почали використовувати його як ширму. Коли в мережі з'явилися перші новини про обшуки прокуратури та підпільні лабораторії, поодинокі косметологи публічно виставляли скриншоти заборон і запевняли клієнтів: "У меня все с сертификацией! Читайте внимательно, то подпольное изготовление, а у нас официальный засіб". При цьому пацієнтам не пояснювали, що "сертифікат" виданий на косметичне пакування, а не на ін'єкційний медичний препарат.

Переписка в мережі. Скриншот

Маскування активів: як експрацівниця НБУ стала "власницею" бізнес-імперії

Окремий і найменш висвітлений пласт цієї історії — це юридичні та корпоративні перегрупування довкола самої Марії Трифонової та її оточення.

Правоохоронцям та аналітикам НАБУ Трифонова добре відома як цивільна дружина Руслана Черкасського — скандального колишнього заступника голови Державної митної служби України. Стосовно нього НАБУ та САП наразі розслідують масштабне кримінальне провадження № 52021000000000224 за фактами незаконного збагачення та відмивання понад 60 мільйонів гривень. За даними слідства, саме за ці корупційні кошти купувалися елітні маєтки у Ходосівці (299,7 кв.м), преміальний автопарк (Mercedes-Benz G 350 D, Bentley Continental GT), а також нежитлові приміщення під медичну клініку Трифонової на Набережно-Рибальській, 5.

Коли після початку повномасштабного вторгнення держава закрила публічний доступ до декларацій посадовців, організатори схеми використали це, щоб поспіхом переоформити ключові активи на "чистих" номінальних власників:

Маніпуляції з частками та переписування на матір: Флагманську компанію ТОВ "Трифонова МД" (код ЄДРПОУ 43768871) початково заснували сама Марія Трифонова та Анатолій Черкаський (ймовірний племінник митника; зазначимо, в Єдиному державному реєстрі та реєстраційних картках Анатолій записаний з однією буквою "с" — Черкаський. У Руслана в держреєстрах та деклараціях прізвище офіційно фігурує з двома "с" — Черкасський).

Флагманську компанію (код ЄДРПОУ 43768871) початково заснували сама Марія Трифонова та Анатолій Черкаський (ймовірний племінник митника; зазначимо, в Єдиному державному реєстрі та реєстраційних картках Анатолій записаний з однією буквою "с" — Черкаський. У Руслана в держреєстрах та деклараціях прізвище офіційно фігурує з двома "с" — Черкасський). Протягом 2023–2024 років їхні частки виводилися через благодійні фонди (БО БФ "Без слідів війни" / "Психологічна реабілітація") та підставних осіб (Сергія Тучу). У підсумку в січні 2025 року 100% одноосібною власницею та керівницею фірми раптово стала Таїсія Павлівна Сторожук .

. Хто така Таїсія Сторожук? Це 62-річна мати Марії Трифонової та колишня керівниця проєктів Національного банку України. У базах аналітиків вона чітко проходить як особа, що перебуває у спільному володінні майном безпосередньо з ексмитником Русланом Черкасським.

Спільне володіння майном Таїсії Сторожук та Руслана Черкасського

Фірми-оболонки для готівки: Реєстрові дані YouControl свідчать, що пов'язані з родиною структури — зокрема ТОВ "Косметологічна лікарня "Ля Клінік" (код 38812682) та ТОВ "Трифонова МД" — або роками взагалі не подають фінансову звітність до податкової, або декларують копійчані показники. Наприклад ТОВ "Трифонова МД" при доходах у 5,5–7,5 млн грн декларувала чистий прибуток лише на рівні 500–675 тис. грн, що видається неспівмірним із реальними розмахом бізнесу, цінами на процедури та обсягами продажів елітної косметології.

Виходячи з того, що старі структури заплямовані розслідуваннями СБУ та НАБУ, організатори, напевно, вирішили діяти на випередження. 19 червня 2026 року Марія Трифонова (75% частки / 10,83 млн грн) разом із партнеркою Юлією Юрченко (25% / 3,61 млн грн) зареєстрували абсолютно нову компанію — ТОВ "МЕДХАУЗ ЛТД" (код 46163200).

"Медхауз ЛТД" - зареєстрований у червні 2026 року

Примітно, що фірма зі статутним капіталом 14 млн грн була прописана за тією ж "старою" адресою: Набережно-Рибальська дорога, 5. Це свідчить про спробу створити новий чистий майданчик для продовження бізнесу, поки правоохоронці розплутують схеми попередніх юридичних осіб.

Судова епопея ВАКС: як адвокати розблокували мільйони

Поки Марія Трифонова активно розбудовувала свій бізнес на схудненні, у судах точилася запекла боротьба за майно, заарештоване НАБУ у справі про незаконне збагачення її цивільного чоловіка Руслана Черкасського. І наприкінці 2025 року їм вдалося здобути одну суттєву перемогу:

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Віталій Дубас повністю скасував арешт на рахунки Марії Трифонової в "Сенс Банку", де зберігалося 19 млн гривень (а також супутні суми у 1,2 млн грн, 1,4 млн грн та 1,1 млн грн — загалом понад 22,7 млн грн ).

в "Сенс Банку", де зберігалося 19 млн гривень (а також супутні суми у 1,2 млн грн, 1,4 млн грн та 1,1 млн грн — загалом понад ). Суд зазначив, що розслідування НАБУ та САП триває понад 2,5 роки, проте жодній особі в провадженні так і не було повідомлено про підозру. На думку судді, тривале безстрокове блокування коштів в умовах інфляції порушує принцип пропорційності та розумні строки розслідування.

Натомість у грудні 2025 року ВАКС за клопотанням банку окремою ухвалою оперативно виправив технічну описку в номері справи, щоб "Сенс Банк" міг негайно виконати рішення та розблокувати 19 мільйонів.

Натомість нерухомість (зокрема садовий будинок у с. Ходосівка на 299,7 кв.м та нежитлові приміщення клініки на Набережно-Рибальській, 5), а також елітні автомобілі залишилися під арештом.

Невідомо наразі, чи "Сенс Банк" повернув кошти Трифоновій, але з огляду на нові обставини, вони ситуацію не порятують. Адже Кіровський районний суд міста Дніпра (суддя Олена Кос) призначив для бізнесвумен заставу у 68 млн грн – цю суму, наскільки відомо на момент публікації, внесено ще не було.

Хто такий Руслан Черкасський

Цивільний чоловік Трифонової Руслан Черкасський заслуговує на окрему увагу. Він відомий як колишній заступник голови Державної митної служби України, якого у Верховній Раді називали "одним із символів корупції на митниці".

Руслан Черкасський

Примітно, що його стрімкий кар'єрний ріст (аж до першого заступника голови ДМС) припадає на перше та друге прем'єрство Януковича. У 2023 році співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ) Геннадій Друзенко також називав його "типовим представником "донецького клану".

У 2023 році Кабмін зі скандалом відсторонив Черкасського від виконання повноважень під час звільнення керівного складу Митниці. "Навздогін" щодо нього було відкрито дисциплінарне провадження.

Одіозний митник встиг засвітитися у безлічі скандалів. Наприклад, у 2024 році розслідувачі "Схем" виявили майно Черкасського в Дубаї, яке він придбав разом із партнером Віталієм Кіро.

Житлові комплекси, в які інвестували Черкасський та Кіро

"Колишній заступник голови Державної митної служби України Руслан Черкасський разом із Віталієм Кіро, причетним до виробництва сигарет із підробленими акцизними марками, придбав у Дубаї апартаменти та офісні приміщення, загальна вартість яких становить близько 25 мільйонів доларів", — йшлося у розслідуванні.

У 2023 році НАЗК виявило , що заступник голови Державної митної служби отримав від батька-пенсіонера грошовий "подарунок" у розмірі 150 тисяч доларів (4 мільйони гривень на момент отримання), хоча у батьків таких коштів не було.

Сам Черкасський, ні дня не працювавши в бізнесі, ще у 2023 році їздив на Bentley та Land Cruiser.

А на родича ексмитника Анатолія, як пише OBOZ, у 2024 році був записаний синій Porsche Cayenne вартістю близько 104 тис. доларів (схожа машина засвітилася на фото ОГП під час обшуків у справі BIOPATID), а 23 квітня 2025 року – Land Rover Range Rover Sport 2025 за ціною близько 150 тис. доларів.

Автівки, що засвітилися під час обшуків. Фото - Прокуратура України

Дуже цікавим рядком у біографії Черкасського є його брат Валерій. На нього оформлено кілька квартир на вулиці Старонаводницькій у Печерському районі Києва, а також будинок площею майже 350 м² на вулиці Петра Радченка. Крім того, на Валерія Черкасського записано 2 будинки та квартира в Донецькій області (зокрема, у самому тимчасово окупованому місті Донецьку).

Відомості з держреєстру речових прав щодо Валерія Черкасського. Скриншот

Нерухомість у Києві та Донецьку. Скриншот реєстру

І є всі підстави вважати, що з окупованим Донецьком брата митника пов'язує не лише майно. Повне ім'я рідного брата Черкасського – Черкасський Валерій Анатолійович. Людина з таким саме ім’ям, прізвищем та по батькові, за даними 24 каналу, 26 квітня 2017 року отримала службове посвідчення від так званого "Державного комітету з водного та рибного господарства ДНР".

Валерій Черкасський згадується на сайті так званого "Державного комітету з водного та рибного господарства ДНР". Скриншот

Це ще не кінець?

Найцікавішим у цій історії виглядає те, що, поки силовики звітують про 250 обшуків, а сама Трифонова звикає до порядків в СІЗО, створена нею "екосистема" продовжує заробляти гроші. Поки правоохоронці вилучали ін'єкційний "Біопатид", інший величезний пласт бізнесу залишився недоторканним. Йдеться про так звану пелетну терапію (BioPell / "unikka pellets") — підшкірні гранули-імпланти з гормонами та пептидами.

На відміну від ін'єкцій тирзепатиду, на гормональні та пептидні пелети немає жодних офіційних заборон Держлікслужби.

Творці мережі продовжують активно рекламувати пелети як засіб для "системного омолодження", "балансу гормонів" та регуляції ваги. Водночас де, в яких саме умовах та з якої сировини насправді виробляють ці підшкірні гранули — досі залишається невідомим та неперевіреним.

"Телеграф" продовжить слідкувати за розвитком подій навколо вигаданого препарату. Не перемикайтеся.