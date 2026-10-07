Неприємний сюрприз у чеку в "АТБ": як не переплатити, якщо ціна на касі відрізняються від цінника

Як діяти, якщо товар на полиці дешевше

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У "АТБ", як і в інших супермаркетах, ціна на полиці іноді не збігається з тією, що пробивається на касі. Для покупця це може стати неприємним сюрпризом, особливо якщо переплату помітили вже після розрахунку..

Звідки береться ця різниця і чи зобов'язаний покупець переплачувати? "Телеграф" з'ясував причини таких розбіжностей.

Чому ціна на полиці може відрізнятися

Торговельні мережі зазвичай пояснюють такі невідповідності побутовими факторами. Наприклад, у базі вартість уже оновили, а паперовий цінник у торговельній залі замінити просто не встигли. Найчастіше це трапляється після завершення акцій або під час масштабної переоцінки.

Трапляються й звичайні людські помилки: працівник надрукував неправильну цифру чи виставив цінник не під тим товаром. Інша причина – технічний збій, коли нова ціна з'явилася в системі обліку раніше, ніж оновили інформацію на полицях.

Як діяти покупцеві

Вимагати розрахунку за вартістю з полиці дозволяє Закон України "Про захист прав споживачів". Він прямо зобов'язує продавця надавати достовірні відомості про ціну товару. Зокрема, стаття 15 визначає правила інформування про вартість, а стаття 17 гарантує покупцям чесність і правильність розрахунків.

Якщо на касі сума виявилася більшою за цифру на ціннику, покупець має повне право придбати товар за початковою ціною або повернути переплату, якщо чек уже оплачено.

Покроковий порядок дій у такій ситуації:

сфотографуйте цінник так, щоб було чітко видно назву товару, зазначену ціну та штрихкод;

збережіть фіскальний чек;

зверніться до адміністрації магазину. Ви маєте право наполягати на продажу товару за ціною з цінника або вимагати повернення різниці, якщо вже розрахувалися ;

; подайте скаргу до контролюючих органів. Якщо адміністрація відмовляється розв'язувати проблему на місці, звертайтеся до Держпродспоживслужби України чи її територіальних підрозділів, додавши до заяви фотографію цінника та чек.

Як діяти покупцю. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Як повідомляв "Телеграф", планове оновлення знижок у мережі найчастіше відбувається щосереди, хоча графік заміни цінників можуть зміщувати й на інші дні. Під час таких акцій знижки на популярні товари – зокрема молочні продукти, кондитерські чи м'ясні вироби – сягають від 20% до 40%. Оскільки заміна ярликів є безперервним процесом, затримка з оновленням цінників у залі періодично призводить до розбіжностей у чеку. У таких випадках покупцям варто орієнтуватися на правила встановлення знижок і впевнено вимагати розрахунку за ціною з полиці.