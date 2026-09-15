"Пептидная афера", косметические штампы и миллионы: что на самом деле скрывается за скандалом вокруг "Биопатида" и Марии Трифоновой

Кто стоит за грязным бизнесом на так называемых "инъекциях для похудения"

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С одной стороны — агрессивная реклама, премиальные клиники и звездные амбассадоры. С другой — грязная раковина и кустарное производство, где бодяжили инъекции для похудения.

Именно так выглядит реальное закулисье "инновационного" препарата "Биопатид" (Biopatid). Пока пациентам продавали иллюзию легкого похудения и вечной молодости, подпольный конвейер приносил организаторам сумасшедшие деньги. Кто стоит за грязным бизнесом и остановили ли силовики конвейер, читайте в материале "Телеграфа".

Звездный щит и империя Трифоновой: как создавался элитарный миф

Почти два года назад (в конце 2024 — начале 2025 года) на украинском рынке появился новый препарат для похудения "Биопатид" (Biopatid). Это средство на основе тирзепатида за считанные месяцы набрало потрясающие обороты. В частных переписках врачи уверяли пациентов, что зарубежный аналог "Мунджаро" якобы не сертифицирован в Украине, а вот "Биопатид" — "официальный, сертифицированный, гораздо более мягкий и эффективный".

Главным локомотивом, публичным лицом и "идеологией" продвижения "Биопатида" стала Мария Трифонова — владелица известной киевской сети клиник эстетической медицины TRYFONOVA MD. Благодаря собственной медийности и авторитету в сфере красоты бизнес-вумен вывела препарат в премиум-сегмент.

Мария Трифонова

Продвигали его на рынке через агрессивную рекламную кампанию и создание целой экосистемы — "Biopell Academy & Club"/"Biopell System™". Она позиционировала себя как передовая биотехнологическая сеть, хотя по факту работала по принципу сетевой пирамиды типа Herbalife. Косметологам и врачам со всей страны на специализированных семинарах массово выдавали фирменные сертификаты, в общей сложности подключив 5 000 медицинских работников и около 200 000 пациентов. Также это средство, а с ним и биоидентичные гормональные пеллеты, брендированные БАДы и биодобавки, антивозрастные метаболические коктейли (NAD+ и NADH) и тому подобное активно продвигали через известных людей, например среди амбассадоров были шеф-повар Эктор Хименес-Браво и звезда сериала "Кайдашева семья" Тарас Цымбалюк.

Среди амбассадоров препарата много известных людей

Однако, как выяснилось, разрекламированный препарат юридически и фактически не существовал. Еще в январе 2026 года Гослекслужба Украины на основании материалов СБУ издала официальное распоряжение №20-001.3/002.0/17-26. Документ четко констатировал: лекарственное средство "BIOPATID" вообще не зарегистрировано в Украине. Вся серия 9922 с маркировкой придуманной бразильской фирмы "UNIKKA PHARMA LTDA" признана стопроцентным фальсификатом, а его продажа, хранение и применение были строго запрещены.

Однако это предупреждение прошло для широкой общественности совершенно незамеченным:

Никаких публичных отзывов или заявлений об изъятии со стороны представителей сети не последовало.

В Киеве, Николаеве (в частности в клиниках "Актив Медикал", "Блажко", "Лазерхауз"), Одессе и других городах инъекции продолжали спокойно колоть пациенткам — даже девушкам без избыточного веса или медицинских показаний, а улицы оставались завешенными рекламными биллбордами.

Настоящая бомба разорвалась в сентябре 2026 года, когда СБУ и областная прокуратура провели более 250 обысков по всей стране и сообщили о подозрении 27 участникам организованной группировки. Силовики раскрыли истинную суть "инновационного аналога":

Сырье неизвестного происхождения (тирзепатид) везли из Китая под видом обычных пищевых добавок, используя "зеленый коридор" через подконтрольного таможенного брокера.

Стерильный, как утверждала реклама, препарат разводили в обычной подпольной лаборатории без соблюдения санитарных норм.

Себестоимость одного флакона этого подпольного мусора составляла всего 17 долларов США. Однако доверчивым пациентам впаривали по цене от 1200 долларов США за курс.

Где изготовляли "чудо-препарат". Фото — Прокуратура Украины

Сегодня Мария Трифонова и ее возможные сообщники находятся под следствием по ч. 2 ст. 321-1 УК Украины (изготовление и сбыт фальсифицированных лекарств в составе организованной группы), что предусматривает до 10 лет заключения.

Юридический трюк: "трансформация" инъекции в косметику

Изучение документов, имеющихся в открытом доступе, привело журналистов издания "Телеграф" к неожиданному открытию: чтобы обойти запреты на продажу лекарственного средства и прикрыть нелегальный сбыт перед проверками, организаторы схемы "Biopatid" пошли на циничный юридический трюк — "трансформацию" медицинской инъекции в обычную косметику.

Организаторы обратились не в государственные органы регистрации фармпродукции, а в частный орган по сертификации — ООО "УКРСИСТЕМС" (г. Ровно, директор Сергей Чекун). Именно эта фирма 19 февраля 2026 года, то есть вскоре после публикации Гослекслужбы, выдала сертификат соответствия № UA.CRT.00098-26 (действующий до 18.02.2027). В этом документе произошла манипуляция с категорией продукта:

Инъекционный раствор тирзепатида под кожу задекларировали как "Косметическое средство "Биопатид".

Вместо фармакологических протоколов контроля качества лекарства препарат сертифицировали по стандартам маркировки и упаковки косметической продукции — ДСТУ ISO 22715:2019 ("Косметическая продукция. Упаковка и маркировка") и ДСТУ OIML R 87:2017 ("Количество фасованного товара в упаковках").

Сертификат соответствия. Скриншот

В новом частном сертификате полностью изменили юридическую цепочку поставки:

Вместо бразильской UNIKKA PHARMA LTDA (которую СБУ внесла в черный список за фальсификат) производителем указали другую компанию из Сан-Паулу – HOMINEM CLINIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Заявителем и владельцем сертификата выступило новосозданное киевское ООО "ЮНИКА ЮКРЕЙН" (код ЕГРПОУ 45899166).

Конечным бенефициарным владельцем ООО "ЮНИКА ЮКРЕЙН" является гражданин Бразилии Де Кастро Нагиб Саломао Бруно (с регистрацией в г. Сан-Паулу).

Официальный юридический адрес ООО "ЮНИКА ЮКРЕЙН" — г. Киев, ул. Ямская, 52, офис 70. По этому же адресу зарегистрировано Адвокатское объединение "Приоритас" (код ЕГРПОУ 44566908) и ведет деятельность представительница по патентам и торговым маркам Леся Ступницкая, которая и подавала от имени "ЮНИКА ЮКРЕЙН" заявки на торговые марки "unikka europe" и "unikka pellets".

Заявки на торговые марки "Unikka Europe" и "Unikka pellets"

Получив этот приватный сертификат на "косметику", распространители начали использовать его как ширму. Когда в сети появились первые новости об обысках прокуратуры и подпольных лабораториях, некоторые косметологи публично выставляли скриншоты запретов и уверяли клиентов: "У меня все с сертификацией! Читайте внимательно, то подпольное изготовление, а у нас официальное средство". При этом пациентам не объясняли, что "сертификат" выдан на косметическую упаковку, а не на инъекционный медицинский препарат.

Переписка в сети. Скриншот

Маскировка активов: как экс-сотрудница НБУ стала "владелицей" бизнес-империи

Отдельный и наименее освещенный пласт этой истории — это юридические и корпоративные перегруппировки вокруг самой Марии Трифоновой и ее окружения.

Правоохранителям и аналитикам НАБУ Трифонова хорошо известна как гражданская жена Руслана Черкасского — скандального бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы Украины. В отношении его НАБУ и САП расследуют масштабное уголовное производство № 52021000000000224 по фактам незаконного обогащения и отмывания более 60 миллионов гривен. По данным следствия, именно на эти коррупционные средства покупались элитные особняки в Ходосовке (299,7 кв. м), премиальный автопарк (Mercedes-Benz G 350 D, Bentley Continental GT), а также нежилые помещения под клинику Трифоновой на Набережно-Рыбальской, 5.

Когда после начала полномасштабного вторжения государство закрыло публичный доступ к декларациям должностных лиц, организаторы схемы использовали это, чтобы быстренько переоформить ключевые активы на "чистых" номинальных владельцев:

Манипуляции с долями и переписывание на мать: Флагманскую компанию ООО "Трифонова МД" (код ЕГРПОУ 43768871) первоначально основали сама Мария Трифонова и Анатолий Черкасский (вероятный племянник таможенника; отметим, в Едином государственном реестре и регистрационных карточках Анатолий записан с одной буквой "с" (в украинском варианте — Черкаський). У Руслана в госреестрах и декларациях фамилия официально фигурирует в украинском варианте с двумя "с" — Черкасський).

Флагманскую компанию (код ЕГРПОУ 43768871) первоначально основали сама Мария Трифонова и Анатолий Черкасский (вероятный племянник таможенника; отметим, в Едином государственном реестре и регистрационных карточках Анатолий записан с одной буквой "с" (в украинском варианте — Черкаський). У Руслана в госреестрах и декларациях фамилия официально фигурирует в украинском варианте с двумя "с" — Черкасський). В течение 2023-2024 годов их доли выводились через благотворительные фонды (БУ БФ "Без следов войны"/"Психологическая реабилитация") и подставных лиц (Сергия Тучу). В итоге в январе 2025 года 100% единоличной владелицей и руководительницей фирмы внезапно стала Таисия Павловна Сторожук .

. Кто такая Таисия Сторожук? Это 62-летняя мать Марии Трифоновой и бывшая руководительница проектов Национального банка Украины. В базах аналитиков она четко проходит как лицо, находящееся в совместном владении имуществом непосредственно с экс-таможником Русланом Черкасским.

Совместное владение имуществом Таисии Сторожук и Руслана Черкасского

Фирмы-оболочки для наличных: Реестровые данные YouControl свидетельствуют, что связанные с семьей структуры — в частности ООО "Косметологическая больница "Ля Клиник" (код 38812682) и ООО "Трифонова МД" — либо годами вообще не предоставляют финансовую отчетность в налоговую, либо декларируют копеечные показатели. Например, ООО "Трифонова МД" при доходах в 5,5–7,5 млн грн декларировала чистую прибыль на уровне 500–675 тыс. грн, что кажется несоразмерным с реальным размахом бизнеса, ценами на процедуры и объемами продаж элитной косметологии.

Исходя из того, что старые структуры запятнаны расследованиями СБУ и НАБУ, организаторы наверняка решили действовать на опережение. 19 июня 2026 года Мария Трифонова (75% доли/10,83 млн грн) вместе с партнершей Юлией Юрченко (25%/3,61 млн грн) зарегистрировали совершенно новую компанию — ООО "МЕДХАУЗ ЛТД" (код 46163200).

"Медхауз ЛТД" – зарегистрирован в июне 2026 года

Примечательно, что фирма с уставным капиталом 14 млн грн была прописана по тому же "старому" адресу: Набережно-Рыбальская дорога, 5. Это свидетельствует о попытке создать новую чистую площадку для продолжения бизнеса, пока правоохранители распутывают схемы предыдущих юридических лиц.

Судебная эпопея ВАКС: как адвокаты разблокировали миллионы

Пока Мария Трифонова активно строила свой бизнес на похудении, в судах шла ожесточенная борьба за имущество, арестованное НАБУ по делу о незаконном обогащении ее гражданского мужа Руслана Черкасского. И в конце 2025 года им удалось одержать одну существенную победу:

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Виталий Дубас полностью отменил арест на счета Марии Трифоновой в "Сенс Банке", где хранилось 19 млн гривен (а также сопутствующие суммы в 1,2 млн грн, 1,4 млн грн и 1,1 млн грн — в общей сложности более 22,7 млн грн ).

в "Сенс Банке", где хранилось 19 млн гривен (а также сопутствующие суммы в 1,2 млн грн, 1,4 млн грн и 1,1 млн грн — в общей сложности более ). Суд отметил, что расследование НАБУ и САП длится более 2,5 года, однако ни одному лицу в производстве так и не было сообщено о подозрении. По мнению судьи, продолжительная бессрочная блокировка средств в условиях инфляции нарушает принцип пропорциональности и разумные сроки расследования.

В декабре 2025 года ВАКС по ходатайству банка отдельным определением оперативно исправил техническую описку в номере дела, чтобы "Сенс Банк" мог немедленно выполнить решение и разблокировать 19 миллионов.

Недвижимость (в том числе садовый дом в с. Ходосовка на 299,7 кв. м и нежилые помещения клиники на Набережно-Рыбальской, 5), а также элитные автомобили остались под арестом.

Неизвестно, вернул ли "Сенс Банк" средства Трифоновой, но, учитывая новые обстоятельства, они ситуацию не спасут. Ведь Кировский районный суд города Днепра (судья Елена Кос) назначил для бизнес-вумен залог в 68 млн грн – эта сумма, насколько известно на момент публикации, внесена еще не была.

Кто такой Руслан Черкасский

Гражданский муж Трифоновой Руслан Черкасский заслуживает отдельного внимания. Он известен как бывший заместитель главы Государственной таможенной службы Украины, которого в Верховной Раде называли "одним из символов коррупции на таможне".

Руслан Черкасский

Примечательно, что его стремительный карьерный рост (вплоть до первого заместителя главы ГТС) приходится на первое и второе премьерство Януковича. В 2023 году соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМГ) Геннадий Друзенко также называл его "типичным представителем "донецкого клана".

В 2023 году Кабмин со скандалом отстранил Черкасского от исполнения полномочий во время увольнения руководящего состава Таможни. "Вдогонку" относительно него было открыто дисциплинарное производство.

Одиозный таможенник успел засветиться во множестве скандалов. К примеру, в 2024 году расследователи "Схем" обнаружили имущество Черкасского в Дубае, которое он приобрел вместе с партнером Виталием Киро.

Жилые комплексы, в которые инвестировали Черкасский и Киро

"Бывший заместитель главы Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский вместе с Виталием Киро, причастным к производству сигарет с поддельными акцизными марками, приобрел в Дубае апартаменты и офисные помещения, общая стоимость которых составляет около 25 миллионов долларов", — говорилось в расследовании.

В 2023 году НАПК обнаружило , что заместитель главы Государственной таможенной службы получил от отца-пенсионера денежный "подарок" в размере 150 тысяч долларов (4 миллиона гривен на момент получения), хотя у родителей таких средств не было.

Сам Черкасский, ни дня не работавший в бизнесе, еще в 2023 году ездил на Bentley и Land Cruiser.

А на родственника экс-таможника Анатолия, как пишет OBOZ, в 2024 году был записан синий Porsche Cayenne стоимостью около 104 тыс. долларов (похожая машина засветилась на фото ОГП во время обысков по делу BIOPATID), а 23 апреля 2025 года – Land Rover Range Rover Sport 2.

Автомобили, которые засветились во время обысков. Фото — Прокуратура Украины

Очень интересной строкой в биографии Черкасского является его брат Валерий. На него оформлено несколько квартир по улице Старонаводницкой в Печерском районе Киева, а также дом площадью почти 350 м² на улице Петра Радченко. Кроме того, на Валерия Черкасского записаны 2 дома и квартира в Донецкой области (в частности, в самом временно оккупированном городе Донецке).

Сведения из госреестра прав относительно Валерия Черкасского. Скриншот

Недвижимость в Киеве и Донецке. Скриншот реестра

И есть все основания полагать, что с оккупированным Донецком брата таможенника увязывает не только имущество. Полное имя родного брата Черкасского – Черкасский Валерий Анатольевич. Человек с таким же именем, фамилией и отчеством, по данным 24 канала, 26 апреля 2017 года получил служебное удостоверение от так называемого "Государственного комитета водного и рыбного хозяйства ДНР".

Валерий Черкасский упоминается на сайте так называемого "Государственного комитета водного и рыбного хозяйства ДНР". Скриншот

Это еще не конец?

Самым интересным в этой истории выглядит то, что, пока силовики отчитываются о 250 обысках, а сама Трифонова привыкает к порядкам в СИЗО, созданная ею "экосистема" продолжает зарабатывать деньги. Пока правоохранители изымали инъекционный "Биопатид", другой огромный пласт бизнеса остался неприкосновенным. Речь идет о так называемой пеллетной терапии (BioPell/unikka pellets) — подкожные гранулы-импланты с гормонами и пептидами.

В отличие от инъекций тирзепатида, на гормональные и пептидные пеллеты нет никаких официальных запретов Гослекслужбы.

Создатели сети продолжают активно рекламировать пеллеты как средство "системного омоложения", "баланса гормонов" и регуляции веса. В то же время — где, в каких условиях и из какого сырья на самом деле производят эти подкожные гранулы, до сих пор остается неизвестным и непроверенным.

"Телеграф" продолжит следить за развитием событий вокруг вымышленного препарата. Не переключайтесь.