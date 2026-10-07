Як зрозуміти, що ваш Telegram могли зламати: топ-7 ознак

Перевірити безпеку облікового запису можна самостійно за кілька хвилин

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Раптові чужі повідомлення в чатах, скинуті налаштування або системні сповіщення про вхід з незнайомого гаджета – це не завжди технічний збій. Нерідко такі сигнали прямо вказують на те, що до профілю отримала доступ стороння людина.

Прямий привід для занепокоєння – повідомлення про новий вхід. Месенджер завжди попереджає про авторизацію, уточнюючи модель пристрою та зразкову геолокацію. Якщо ви не входили в систему, потрібно негайно перевірити активні сеанси.

Перевірте список активних сесій

Перейдіть по шляху: Налаштування — Пристрої. В окремих версіях програми цей пункт називається інакше: "Конфіденційність та безпека — Активні сеанси".

У цьому меню зібрані всі телефони, планшети та комп’ютери, де зараз відкрито ваш профіль. Помітили незнайомий пристрій? Завершуйте його роботу без роздумів. Розробники Telegram рекомендують закривати сесії, які ви не створювали.

Особливу пильність варто проявити до підключень, що недавно з’явилися. Навіть якщо зловмисник поки що нічого не відправляє, він уже бачить ваші діалоги та особисті дані.

Де знайти "Пристрої" у налаштуваннях. Скріншот: "Телеграф"

7 тривожних сигналів

Зверніть увагу на такі моменти:

з вашого профілю йдуть повідомлення, які ви не набирали; контактам надходять від вас дивні посилання чи прохання позичити грошей; у списку з’являються невідомі чати чи групи; параметри облікового запису змінюються самі по собі; надходять сервісні смс або коди авторизації, коли ви нікуди не входите; додаток шле попередження про вхід з чужого обладнання. у списку активних сеансів з’являється чужий телефон, планшет або комп’ютер.

При цьому сам факт отримання коду авторизації зломом ще не є. Головне – чи встиг хтось авторизуватися та закріпитись у переліку підключених пристроїв.

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Що робити при виявленні чужого входу

Спочатку обірвіть підозрілий сеанс у налаштуваннях. Потім увімкніть двоетапну перевірку. Вона прив’язує до облікового запису додатковий постійний пароль. У цьому випадку лише доступу до номера телефону хакерам вже не вистачить.

Функція знаходиться в меню: Установки — Конфіденційність та безпека — Двоетапна автентифікація. Сервіс дозволяє вказати резервний e-mail, щоб відновити забутий пароль за потреби.

Базове правило безпеки: ніколи і нікому не передавайте код перевірки від Telegram. Навіть якщо співрозмовник є техпідтримкою або співробітником платформи. Представники сервісу нагадують, що передача коду третім особам практично гарантує втрату облікового запису.

Якщо ви втратили телефон або SIM-картку, зв’яжіться з оператором мобільного зв’язку і перевипустіть номер, а потім вимкніть старі сеанси в програмі. Якщо доступ до профілю зберігся на іншому девайсі, двоетапний захист краще виставити відразу.

Найпростіша профілактика безпеки – регулярно заглядати до списку підключених сесій та відключати все зайве. При найменших підозрах завершуйте сеанс та посилюйте захист додатковим паролем.

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