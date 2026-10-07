Чи може РФ повністю знищити мости в Києві: експерт оцінив загрозу для столиці та дав поради
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Автобуси — на міст, авто — за номерами: які рішення може ухвалити влада
Один пошкоджений міст — і Київ одразу відчуває, наскільки залежить від переправ через Дніпро. Якщо з ладу одночасно вийдуть кілька мостів, частина міста втратить нормальне транспортне сполучення з іншою. Чи реально залишити Київ без мостів і що робити місту, якщо окремі переправи доведеться закрити?
Інженер-конструктор та урбаніст Дмитро Макагон вважає, що повністю зруйнувати всі київські мости малоймовірно, однак владі вже зараз варто готувати сценарії на випадок пошкодження кількох переправ — від обмеження руху авто до запуску поромів, понтонів та збільшення кількості електричок.
Про це експерт розповів в ексклюзивному коментарі "Телеграфу". Він пояснив, що можуть зробити влада і самі кияни, якщо міст через Дніпро стане недоступним, і як не допустити транспортного колапсу під час атак.
Ракета може схибити, а дрон б'є точніше: що витримують мости
Макагон сумнівається, що росіянам вдасться залишити місто без усіх переправ. Своє припущення він пояснює так.
"Вони нас не шкодували весь цей час. Якби могли, вже б це зробили. Так само, як і ми зруйнували б їм Кримський міст, якби могли", — каже Дмитро Макагон.
За його словами, міст — дуже міцна конструкція, і зруйнувати її на відстані складно. Дрони точніші, бо керуються через ретранслятори (пристрої, що передають сигнал). Після п'яти влучань у Південний міст на вантах (сталевих канатах, що тримають полотно) є деформації, але поки що не критичні.
"Росіяни це прекрасно розуміють, бо в них теж є інженери. Поки що це більше схоже на терор", — вважає Макагон.
З ракетами, за його оцінкою, інакше. Бойова частина "Іскандера" приблизно у п'ять разів потужніша за дронову, тож шкоди буде більше. Але ракети менш точні.
"Вони можуть відхилитися на 10 метрів. Для мосту, де треба влучити саме у вузол, це вже критично. Я пам'ятаю відео, де ракета по Гаванському мосту просто пролетіла у воду", — розповідає інженер.
Транспортний експерт Дмитро Беспалов пояснював, що всі київські мости позакласні, тобто їхні параметри виходять за межі стандартних типів. Водночас усі вони збудовані за типовими схемами, зокрема вантовою, балочною й арковою. Південний міст вантовий. У кожної схеми є слабкі вузли, а систематичні влучання в них можуть позбавити споруду несучої здатності.
Втім, зруйнувати Південний міст дронами, за оцінкою Беспалова, ворогу не вдасться. Значної шкоди можна завдати, лише систематично б'ючи в одне слабке місце, а зробити це складно через масштаби споруди. Експерт називає це "суто математичною задачею": для кожного мосту існує кількість засобів ураження, яка виводить його з ладу. Для Південного знадобляться десятки або навіть сотні таких засобів. Беспалов нагадує про Антонівський міст на Херсонщині й застерігає, що не є військовим експертом.
Макагон допускає, що один або два мости в теорії можна вивести з ладу. Але перерізати всі переправи через Дніпро, за його словами, "майже неймовірно".
Влада, за його словами, посилює об'єктове ППО, зокрема автоматичними турелями. Фізичний захист мостів сітками й додатковими конструкціями теж можливий, але не швидкий. Такий захист витримує один приліт і руйнується сам. До того ж Росія постійно змінює зброю.
"Спочатку росіяни атакували звичайними шахедами, ми розробили протидію, і вони вже не долітали. Тепер вони запустили реактивні шахеди, і ми знову шукаємо протидію", — розповідає Дмитро Макагон.
Затор під тривогою: чому автобуси мають їхати першими
Окрему небезпеку Макагон бачить у заторах під час тривоги. Ризик полягає у тому, що люди й транспорт скупчуються біля мостів.
"Дуже важливо, щоб не було заторів під час тривоги. Якщо летить дрон, людям не буде куди подітися", — каже Макагон.
Для цього, на його думку, потрібен пріоритет громадського транспорту. Автобуси, тролейбуси й маршрутки перевозять значно більше людей на меншій площі та швидше покинуть міст, якщо виникне загроза.
Урбаніст називає три заходи:
- Заборонити приватним авто рух найнебезпечнішими мостами. Найчастіше, за його словами, б'ють по Північному і Південному.
- Запровадити чергування за номерами: у парні дні їдуть авто з парними номерами, у непарні — з непарними. Макагон нагадує, що так діяли заправки в Росії під час паливної кризи.
- Заборонити рух вантажівок пошкодженими мостами, бо вони найбільше навантажують конструкцію.
"Це не від гарного життя, і я розумію, що ці ідеї непопулярні. Але, на жаль, якісь такі рішення, можливо, доведеться впровадити", — зізнається Дмитро Макагон.
Пороми, понтони, електрички: що ще може взяти на себе навантаження
Ідею понтонної переправи Макагон вважає нормальною: план Б і план В ніколи не зайві. Він давно хотів би, щоб на Дніпро повернулися пороми.
"У Будапешті на Дунаї, у Гамбурзі на Ельбі, в Амстердамі пороми широко використовують. Це і для жителів комфортно, і для туристів атракція. Нашу водну артерію ми майже не застосовуємо", — розповідає Макагон.
Про безпеку поромів під час дронових атак інженер каже так.
"На мосту в заторі ризик не менший. Ви просто стоїте. Те саме можна сказати про поїзд метро, який рухається. За небезпекою це все може бути рівноцінно", — зазначає експерт.
Окремо він згадав про збільшення кількості електричок, зокрема "Київ-Експрес". За його словами, це добре рішення, яке забере частину пасажирів.
Поки мости працюють з обмеженнями, місто підлаштовується. Через перекриття Подільсько-Воскресенського мосту змінили маршрути автобусів №№ 110, 111 і 112. Ціни на таксі між берегами сильно зросли.
Авто чи громадський транспорт: що радить киянам
Для зменшення заторів і для безпеки, за словами Макагона, краще користуватися громадським транспортом. Але з універсальною порадою складніше.
"Не всюди можна дістатися громадським транспортом, а за робочої необхідності часто потрібне авто. Мені самому по роботі доводиться частіше користуватися автівкою. Тому однозначного рішення, на жаль, немає", — пояснює експерт.
Він не вірить, що прохання до киян дадуть результат, тому ставить на регулювання потоку. Якщо ситуація стане критичною, влада, за його словами, має втрутитися.