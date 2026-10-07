Не пускайте на ганчірки: як перетворити старий светр чи сорочку на дизайнерський предмет інтер’єру

Декоративні подушки у вигляді светра або сорочки перетворять ваш інтер’єр

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Не всі зможуть позбутися поношеного улюбленого светра через невелику зачіпку або дірку. На щастя, тренд на апсайклінг (творче перероблення речей) дозволяє дати старому гардеробу другий шанс і не викидати улюблений одяг.

З дорогого вовняного виробу можна створити стильний і неймовірно м’який предмет інтер’єру своїми руками. Про це повідомляє MNS.

Як перетворити светр чи сорочку на унікальну подушку?

Весь процес займає мінімум часу і не вимагає професійних навичок шиття:

Подушка зі старої сорочки/Фото: ШІ

Підготовка основи: Акуратно обріжте светр до потрібної квадратної або прямокутної форми з огляду на розміри майбутньої подушки.

Акуратно обріжте светр до потрібної квадратної або прямокутної форми з огляду на розміри майбутньої подушки. З’єднання деталей: Зшийте краї з трьох сторін (або з чотирьох, якщо у вас вже є готовий чохол-напірник), залишивши невеликий отвір для набивання. Якщо ви шиєте із цільної нижньої частини светра, можна використовувати фабричний край, а зашити лише верх.

Зшийте краї з трьох сторін (або з чотирьох, якщо у вас вже є готовий чохол-напірник), залишивши невеликий отвір для набивання. Якщо ви шиєте із цільної нижньої частини светра, можна використовувати фабричний край, а зашити лише верх. Набивка: Щільно наповніть заготовку синтепухом, холлофайбером або ватином, щоб подушка тримала форму, але залишалася м’якою.

Щільно наповніть заготовку синтепухом, холлофайбером або ватином, щоб подушка тримала форму, але залишалася м’якою. Фінальний штрих: Акуратно зашийте отвір, що залишився, потайним швом.

Подушка зі светра/Фото: ШІ

Чому це тренд?

Така подушка з м’якої вовни або великої в’язки виглядає неймовірно стильно та фактурно, нагадуючи дорогі дизайнерські аксесуари у стилі хюгге. Вона не тільки позбавляє будинок від непотрібного текстилю, але й додає інтер’єру тепла, індивідуальності та неповторного домашнього затишку.

Нагадаємо, мода на речі з минулого продовжує набирати обертів — тренди 80-90-х несподівано повертаються до гардеробів молоді. Слідом за джинсами кльош популярність набувають знамениті светри з написом BOYS.