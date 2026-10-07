Не пускайте на ганчірки: як перетворити старий светр чи сорочку на дизайнерський предмет інтер’єру
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Декоративні подушки у вигляді светра або сорочки перетворять ваш інтер’єр
Не всі зможуть позбутися поношеного улюбленого светра через невелику зачіпку або дірку. На щастя, тренд на апсайклінг (творче перероблення речей) дозволяє дати старому гардеробу другий шанс і не викидати улюблений одяг.
З дорогого вовняного виробу можна створити стильний і неймовірно м’який предмет інтер’єру своїми руками. Про це повідомляє MNS.
Як перетворити светр чи сорочку на унікальну подушку?
Весь процес займає мінімум часу і не вимагає професійних навичок шиття:
- Підготовка основи: Акуратно обріжте светр до потрібної квадратної або прямокутної форми з огляду на розміри майбутньої подушки.
- З’єднання деталей: Зшийте краї з трьох сторін (або з чотирьох, якщо у вас вже є готовий чохол-напірник), залишивши невеликий отвір для набивання. Якщо ви шиєте із цільної нижньої частини светра, можна використовувати фабричний край, а зашити лише верх.
- Набивка: Щільно наповніть заготовку синтепухом, холлофайбером або ватином, щоб подушка тримала форму, але залишалася м’якою.
- Фінальний штрих: Акуратно зашийте отвір, що залишився, потайним швом.
Чому це тренд?
Така подушка з м’якої вовни або великої в’язки виглядає неймовірно стильно та фактурно, нагадуючи дорогі дизайнерські аксесуари у стилі хюгге. Вона не тільки позбавляє будинок від непотрібного текстилю, але й додає інтер’єру тепла, індивідуальності та неповторного домашнього затишку.
Нагадаємо, мода на речі з минулого продовжує набирати обертів — тренди 80-90-х несподівано повертаються до гардеробів молоді. Слідом за джинсами кльош популярність набувають знамениті светри з написом BOYS.